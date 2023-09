Lectio magistralis di Massimo Recalcati aperta al pubblico per le Giornate della didattica a Verona

«Una partecipazione senza precedenti alla rinnovata edizione delle Giornate della didattica, divenuta quest’anno un vero e proprio festival dell’educazione, con un programma ricco di momenti d’incontro e formazione». Un bilancio più che positivo quello stilato dal Comune di Verona annunciando i numeri dell'edizione di quest'anno: «Sono stati 2.300 - si legge in una nota di Palazzo Barbieri - i visitatori che nelle giornate del 4 e 5 settembre si sono recati nei 157 punti informativi allestiti in Gran Guardia grazie al supporto di tante associazioni ed enti cittadini che hanno aderito al progetto. Inoltre, sono stati quasi 2 mila i partecipanti ai circa quaranta incontri proposti per la prima volta su temi diversi legati al mondo della formazione».

Nell’Aula Magna del Polo Zanotto dell’Università di Verona, mercoledì 13 settembre, è poi in programma l'ultimo appuntamento con la lectio magistralis "La luce della scuola" di Massimo Recalcati, psicoanalista e docente di Psicologia dinamica all’Università di Verona. Un incontro aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. All’evento si prevede anche la partecipazione del sindaco Damiano Tommasi.

«Un grande risultato sulla strada del rinnovamento - ha sottolineato l’assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia -. Da una "Giornata della Didattica" siamo riusciti a proporre un Festival di relazioni e di formazione. La città si riconosce così in una comunità educante dove la scuola è protagonista. Per la prima volta sono stati proposti momenti di formazione e motivazione che hanno riscontrato numeri importanti di partecipazione. Speriamo siano stati di aiuto e di buon augurio all’anno scolastico che sta per iniziare», ha concluso l'assessora La Paglia.