Rinegoziare le rate del mutuo, Consumatori 24 aiuta i clienti delle banche

Con la Legge di Bilancio 2023 è stato concesso ai titolari di un mutuo a tasso variabile la possibilità di richiedere presso la banca creditrice la rinegoziazione degli accordi presi in merito alla tipologia di tasso d’interesse. Di questo si sta occupando l'associazione Consumatori 24.

L'iniziativa, anche per i residenti nella provincia di Verona, è destinata a tutto il range di clienti privati e a famiglie che arrancano per riuscire a stare dietro alle rate dei mutui a tasso variabile, richiesti prima del gennaio 2023 per l'acquisto o la ristrutturazione di un'abitazione, a causa dei significativi aumenti dei tassi di interesse.

Sono inclusi nell’iniziativa i mutui il cui importo erogato originariamente non ecceda i 200mila euro e i cui richiedenti non abbiano un Isee superiore ai 35mila euro al momento della richiesta di rinegoziazione e siano in regola con i pagamenti.

La norma prevede che il nuovo tasso sarà determinato sommando lo spread originariamente previsto nel contratto di mutuo al minore tra Irs (Interest Rate Swap) a 10 anni e Irs pari alla durata residua del mutuo. La banca non potrà rifiutare la rinegoziazione, applicando un tasso fisso e concedendo altresì al mutuante la possibilità di richiedere la variazione della durata del mutuo fino ad un massimo di 5 anni, concedendo una maggiore dilazione, a patto che la durata complessiva non diventi superiore a 25 anni.

Lo scopo di tale normativa ha lo scopo di donare tranquillità alle famiglie donando maggior certezza sulle rate a venire, senza il timore delle oscillazioni dei tassi di interesse dettati puramente dall’andamento del mercato.

Le domande di rinegoziazione devono essere tassativamente formulate entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e non è sufficiente chiedere alla filiale informazioni via e-mail, bensì è obbligatorio formalizzare una richiesta cartacea valida a tutti gli effetti di legge.

In virtù di tale iniziativa, in caso di necessità, l'associazione Consumatori 24 si rende disponibile per assistere i clienti delle banche nelle loro richieste di rinegoziazione del mutuo a tasso variabile.