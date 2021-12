L'ex Casa del Quartiere di Via Polveriera Vecchia ospiterà scuole per 20 anni

La Provincia di Verona ha acquistato da Fondazione Cariverona l'edificio di Via Polveriera Vecchia che dalla scorsa primavera ospitano alcune classi degli istituti veronesi. La procedura d'acquisto della struttura era stata avviata ad aprile, quando la stessa Fondazione aveva messo a disposizione gli spazi in comodato d'uso gratuito per destinarli alle scuole superiori in emergenza per il coronavirus. Alla procedura ora è seguito il rogito.

I diversi stabili, tra cui circa mille metri quadrati già adattati ad aule e in grado di accogliere oltre 120 studenti, sono stati acquistati per 1,17 milioni di euro, dopo il via libera del consiglio provinciale lo scorso 24 novembre. Su richiesta della Fondazione, inoltre, nell'ultima seduta del consiglio del 15 dicembre, la Provincia si è impegnata a mantenere la destinazione d’uso scolastico dell’intero compendio per i prossimi 20 anni.

Gli spazi verranno concessi alle scuole che ne faranno richiesta, valutate le singole necessità istituto per istituto. Attualmente, le aule sono occupate da alcune classi del liceo artistico statale.

Il compendio è quello dell'ex Casa del Quartiere. Quindici anni fa era stato venduto dalla stessa Provincia alla Fondazione per 1,05 milioni di euro. Cariverona lo ha poi ristrutturato impegnando 1,5 milioni di euro.

«Gli edifici sono in ottima condizione e rispondono a un'esigenza di aule aggiuntive che, dalla valutazione tecnica svolta dai nostri uffici, permarrà anche nei prossimi anni - ha dichiarato il presidente della Provincia Manuel Scalzotto - L’area è adatta e sono presenti servizi essenziali quali il trasporto pubblico locale. Grazie alla disponibilità e all’eccellente spirito di collaborazione con la Fondazione per i nostri studenti, siamo riusciti a concludere l’acquisto entro quest’anno e a garantire agli istituti veronesi, anche in futuro, gli spazi di Via Polveriera Vecchia».

«L'emergenza pandemica ha ampliato il significativo impegno verso il mondo della scuola - ha commentato il presidente di Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco - anche attraverso la valorizzazione del nostro rilevante patrimonio immobiliare in rete con le istituzioni locali, disponibili a trovare in tempi rapidi soluzioni intelligenti a favore di adeguati livelli di servizio per le comunità scolastiche. Proseguiamo sul fronte delle competenze investendo nell'innovazione nei processi di educazione, lavorando con il territorio per progettare il futuro dell'educazione delle giovani generazioni».