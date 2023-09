Programma Gol alla Elcograf per la ricollocazione dei lavoratori a rischio esubero

Per superare la crisi interna, Elcograf è pronta ad attivare il cosiddetto Programma Gol (Garanzia occupabilità lavoro) finanziato dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

La possibile attivazione di questo strumento è stata discussa in Regione dal direttore di Elcograf Luca Fontana, dai sindacati e dalla rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Verona.

La via del Programma Gol potrebbe essere percorsa da Elcograf per ottenere una deroga alla cassa integrazione straordinaria. Il programma «garantisce la formazione del personale interno a rischio esubero e non già in esubero strutturale - ha spiegato la Rsu dello stabilimento - Per il Gol si prevede la formazione solo per coloro che sono posti fuori dall'azienda in cassa integrazione a zero ore e non può essere finanziato per sostenere attuali piani di formazione interni rafforzativi, ma prevede piani di formazione su diverse mansioni rispetto a quelle svolte precedentemente o per ricollocazioni esterne fabbrica, anche in altri mercati o comparti di lavoro».

I rappresentanti dei lavoratori hanno spiegato che il Programma Gol potrà essere utilizzato in minima parte per una ricollocazione interna all'azienda dei lavoratori a rischio esubero, ma prima dovrà andare in porto il piano dei prepensionamenti.