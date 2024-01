Oltre 50 eventi e tante maschere per un lungo Carnevale Veronese

Questa mattina, il Bacanal del Gnoco ha presentato insieme al Comune di Verona il programma del carnevale 2024. Oltre alle tradizionali ritualità tipiche del Carnevale di Verona, saranno oltre 50 le occasioni di festa e le proclamazioni delle quasi 30 maschere storiche dei comitati cittadini che contribuiscono ad arricchire ogni anno la stagione carnevalesca.

Dal 26 novembre 2023 al 23 marzo 2024, ogni associazione è impegnata ad eleggere la maschera rappresentativa e a proclamare insieme ai concittadini la propria identità storica, per proseguire poi con le proprie sfilate locali. E nella presentazione di oggi sono stati ringraziati le donne e gli uomini che stanno offrendo il proprio tempo libero e il proprio impegno alla comunità.

Il Bacanal del Gnoco ha collaborato con i 28 comitati della città per costruire il palinsesto di eventi che è consultabile qui. Eventi che si uniscono all'elezione di Papà del Gnoco e alla manifestazione del Venerdì Gnocolar per allietare non solo i veronesi ma anche i turisti.

Grazie allo sviluppo delle partnership con altri carnevali storici nazionali e con il Centro di Coordinamento delle Maschere italiane e l'associazione Veronesi nel Mondo, il Carnevale di Verona è riuscito non solo a certificare la storicità di oltre sei secoli, ma anche superare i confini cittadini, portando oltre le frontiere locali l’identità e l’unicità del Bacanal del Gnoco.

L’edizione 2024 avrà quindi una veste tutta nuova, frutto di collaborazione e cooperazione, in grado di mettere insieme storia, cultura, carri allegorici e maschere di antica origine per distinguersi in maniera inequivocabile da qualsiasi altro carnevale italiano.