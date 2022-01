MotoGp, riflettori su Verona per la presentazione del team WithU Yamaha RNF

Si sono da poco spenti i motori del Motor Bike Expo 2022 a Veronafiere e nel capoluogo scaligero si riaccendono subito i riflettori sulle due ruote. Ed i riflettori, in questo caso, sono quelli del circuito MotoGP. Lunedì prossimo, 24 gennaio, si terrà a Verona la presentazione mondiale del team WithU Yamaha RNF, squadra di motociclismo indipendente della Malesia e team satellite ufficiale della Yamaha. L'evento si svolgerà al Teatro Filarmonico dalle 16, a porte chiuse. Saranno presenti i piloti Andrea Dovizioso e Darryn Binder, il team principal Razlan Razali e il team manager Wilco Zeelenberg. Ed oltre al team di MotoGP sarà anche presentato anche quello di MotoE, con una squadra dedicata e i piloti Niccolò Canepa e Bradley Smith. A fare da colonna sonora della presentazione sarà la musica operistica che caratterizza Verona. La presentazione sarà trasmessa sui canali ufficiali della MotoGP, sui social del Team Yamaha, di WithU, sul canale dedicato al motociclismo della piattaforma Sky e sono più di sessanta le richieste di accredito per le sessioni di interviste con i piloti.

L’iniziativa è promossa da Matteo Ballarin, presidente dell’azienda veronese WithU che da quest’anno è title sponsor del team. A presentarla, insieme a Matteo Ballarin e a sua sorella Alma, sono stati l'assessore alle attività produttive Nicolò Zavarise e l'assessore allo sport Filippo Rando.

«Questa iniziativa ha un valore importante non solo per le sinergie che si sono create, ma soprattutto per l’immagine promozionale di Verona - ha detto l'assessore Zavarise - La nostra città diventa dunque protagonista di un evento seguito da milioni di appassionati, un'occasione ancora più importante in questo particolare momento storico».

«Grazie a questo evento si coniugano due eccellenze, quella sportiva e quella del territorio - ha detto l’assessore Rando - Pensare che nel prossimo MotoGP ci sia anche un pezzo di Verona, che copre un ruolo centrale in tante discipline, ci fa sicuramente enorme piacere».

«Per la presentazione ufficiale abbiamo avuto l'idea di unire passioni, arte e l'amore per le tradizioni, per questo ho pensato a Verona, la città nella quale da sempre operiamo», ha sottolineato il presidente Ballarin.