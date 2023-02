Alcuni disguidi sono stato registrati nella mattinata di lunedì per i cittadini di Verona,



Dal Comando di via del Pontiere comunicano che il centralino telefonico della polizia locale è in avaria. Il numero da comporre per richieste di interventi alla Centrale Operativa è 045.8078.832.Non appena l'intero sistema verrà ripristinato, arriverà la comunicazione da parte delle autorità.