Flash mob alle piscine Lido: «Tante promesse al vento, ora toccherà alla prossima amministrazione»

Si è svolta questa mattina, sabato 19 febbraio, all’ingresso delle piscine Lido un flash mob promosso dalle forze della coalizione di centrosinistra, più il Movimento 5 Stelle, per «denunciare le promesse tradite sulla riqualificazione delle piscine Lido». Hanno partecipato i rappresentati del Partito Democratico, In Comune per Verona, Traguardi, Volt, Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Giovani democratici: «Abbiamo ormai perso il conto di quanti assessori hanno preso in mano la pratica della riqualificazione delle piscine Lido, - si legge in una nota dei promotori del flash mob - un tema scandito più dagli annunci propagandistici che da fatti concreti».

I promotori della manifestazione di oggi ricordano quindi che «sono quasi 10 anni che i quartieri della Terza e della Prima circoscrizione non possono fruire con continuità e completezza di un servizio prezioso non solo in rapporto alla calura estiva ma anche dal punto di vista della socialità. E la Terza circoscrizione - proseguono - è l’unico territorio privo di una piscina all’aperto estiva». I partecipanti al flash mob spiegano inoltre che «è dal 2013 che i termini della riqualificazione sono chiarissimi, la trasformazione delle piscine in parco acquatico richiede almeno 4 milioni di euro, l’investimento è difficilmente sostenibile dal privato che ha già problemi di gestione con gli impianti ordinari e la zona afferente le mura è delicatissima».

Alla domanda circa il che cosa non abbia sin qui funzionato, secondo i promotori del flash mob vi è un'unica risposta possibile: «Non ha funzionato che certa politica bada più ad annunciare che a realizzare. Gli annunci di riapertura si sprecano». Secondo i dem ed i rappresentanti dei vari partiti e liste civiche che hanno preso parte alla manifestazione di questa mattina, in conclusione, «toccherà alla prossima amministrazione comunale decidere la strada migliore per chiudere anni e anni di promesse al vento».