Inaugurate a Verona "Le Piazze dei Sapori": oltre 50 aziende in piazza Brà

Il taglio del nastro ha avuto luogo giovedì, dando ufficialmente il via al fine settimana di eventi all’insegna della gastronomia italiana, che caratterizzeranno la XX edizione de “Le Piazze dei Sapori”. La manifestazione, che torna ad animare piazza Bra e via Roma, è promossa da Confesercenti Verona con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell’Ente Nazionale del Turismo italiano ENIT, dalla Regione Veneto e dal Comune e dalla Provincia di Verona.

Le oltre 50 aziende gastronomiche coinvolte, selezionate tra centinaia di imprese del settore, promuoveranno in piazza Bra, dedicata solamente all’esposizione, il meglio delle loro produzioni attraverso le tradizionali bancarelle. L’area degustazione infatti per la prima volta sarà in via Roma, a cui si aggiunge una speciale area tematica di promozione del territorio, con l’esposizione di prodotti e laboratori realizzata dalle aziende di Coldiretti all’interno del Mercato Coperto all’Ex Macello nel quartiere Filippini.

All’inaugurazione, svoltasi in piazza Bra, lato Infopoint, sono intervenuti l’assessore alle Attività economiche Nicolò Zavarise, la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, il vicepresidente della Provincia di Verona David Di Michele, il segretario generale della Camera di Commercio Cesare Veneri, per Confesercenti il presidente Paolo Bissoli, il direttore generale Alessandro Torluccio e i vicepresidenti Fabio Ferrari e Alex Camara, consiglieri regionali, provinciali e comunali, rappresentanti di enti e partecipate.

«Abbiamo raggiunto un fantastico traguardo per una manifestazione diventata ormai un format che è riuscito ad innestarsi a 360° all’interno della nostra comunità – ha detto l’assessore alle Attività economiche -. Anche in questa edizione portiamo avanti i valori della tradizione, della valorizzazione e la promozione delle tipicità e delle produzioni locali».