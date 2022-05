A Verona tornano "Le Piazze dei Sapori"

Vent’anni de "Le Piazze dei Sapori", una delle piu? importanti vetrine nazionali dell’enogastronomia italiana. Palcoscenico dell’edizione 2022 sara? Piazza Bra, dal 5 all’8 maggio 2022, dove oltre 50 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnati da eventi. Via Roma per il primo anno entra a far parte delle location dell’evento, ospitera? l’area della somministrazione. Un accordo preso con la Sovrintendenza per rispettare il sito Unesco dell’anfiteatro Arena. Non ci saranno gli ospiti europei, per loro appuntamento all’anno prossimo in un’area a loro tutta dedicata, quest’anno l’edizione promuovera? il made in Italy con la promozione congiunta di prodotti e territori d’origine.

Le Piazze dei Sapori e? l’evento che porta nei centri storici delle citta? i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche piu? ricercate d’Italia. Le piazze piu? famose si colorano con centinaia di espositori che rappresentano il sapore di tutte le regioni italiane. Prodotti Dop, Docg, Doc, De.Co. ma anche particolarita? sconosciute al grande pubblico che risvegliano, in questo modo, gusti dimenticati.

L’evento e? patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT, dalla Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona con il contributo della Camera di Commercio di Verona. Vent’anni di successi, che hanno visto 2.360.000 presenze, 1.606 aziende coinvolte 1.000 studenti coinvolti nel progetto Teatro Ghiotto, 750 laboratori del gusto, 2 sfilate di moda, 700 spettacoli musicali e culturali, 19 progetti sviluppati a promozione turistica, produttiva, culturale. Sviluppo di B to B in Italia e all’estero e B to C sui territori locali, 118 milioni di euro di indotto sul territorio veronese. Citta? e Paesi coinvolti: Verona, Vicenza, Venezia-Mestre, Villafranca, Torri del Benaco, Bardolino, Peschiera del Garda, Caprino Veronese, Legnago, Milano, Bari, Scarperia del Mugello, Norimberga, Londra, Istanbul, Budapest, Katakolon, Izmir, Dubrovnik, Nimes e Cracovia.

Vi saranno delle aree tematiche di promozione del territorio, con l’esposizione di prodotti e laboratori con le aziende di Coldiretti all’interno del Mercato Coperto di. Le aziende agricole aderenti proporranno dei workshop di birra e vino accompagnati da salumi e formaggi locali, cosi? suddivisi: 12.00 Birra - 13.00 Birra - 14.00 Vino - 15.00 Vino. Inoltre per rimanere nella promozione della veronesita?, su richiesta dall’assessore alle attivita? produttive Nicolo? Zavarise, e? stato inserito uno stand per la promozione di vini veronesi al fine di promuovere la ristorazione tipica.

Sempre piu? promozione integrata del territorio veronese grazie anche alla collaborazione con Gardaland, Parco Natura Viva e Funivia Malcesine-Monte Baldo che con le loro mascotte (Prezzemolo, Tunk, Baldo e Pradabella) allieteranno nei pomeriggi di giovedi?, venerdi? e sabato i piu? piccoli e le loro famiglie. Seguiranno poi musiche di violini e artisti di strada e maghi per far vivere un momento di felicita? a tutto il pubblico. Domenica 8 maggio Verona sara? invasa dai Cosplay e alle 15 vi sara? il taglio della torta per festeggiare i vent’anni.

L’inaugurazione della manifestazione avverra? il giorno 5 maggio alle ore 17 vicino all’infopoint di Piazza Bra con il consueto taglio del nastro, poi verra? fatta una breve visita alla mostra mercato e un brindisi offerto a tutti i presenti.