Piano di zona 2023-2025: avviso pubblico a Verona per la partecipazione degli enti del terzo settore

«Ampliare la squadra dei soggetti direttamente coinvolti negli interventi in favore di famiglia, infanzia, adolescenza, disagio minorile, anziani, persone disabili, dipendenze, salute mentale e inclusione sociale». È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico del Comune di Verona dedicato agli Enti del terzo settore – ETS e altri soggetti diversi che, dal 10 agosto all’8 settembre, potranno partecipare al procedimento di programmazione dei tavoli tematici di area di intervento del "Piano di Zona 2023 – 2025".

In base a quanto si apprende, l’avviso pubblico è finalizzato a promuovere l’ampliamento o la variazione dei componenti dei tavoli tematici di area di intervento dei "Piani di Zona" distrettuali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, nell’ambito dei progetti previsti dalla linee guida regionali per la predisposizione dei "Piani di Zona" dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025. I tavoli tematici, spiega una nota di Palazzo Barbieri, riguardano le seguenti aree di intervento: area famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani, area persone anziane, area persone con disabilità, area dipendenze, area salute mentale e area inclusione sociale.

Le domande, spiegano sempre dal Comune di Verona, dovranno pervenire, tramite compilazione del relativo modulo online, entro venerdì 8 settembre. Il link per la presentazione della manifestazione d’interesse sarà attivo dalle ore 8 del 10 agosto 2023. Tutte le informazioni al link https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=88105 alle pagine del Comitato dei Sindaci.

«Il Piano di Zona - chiarisce ancora la nota del Comune di Verona - è lo strumento per la programmazione dei servizi socio-sanitari, sociali e dei servizi delegati da parte dei Comuni all'Azienda Ulss per l'ambito territoriale di competenza. Un documento necessario, attraverso cui determinare le politiche generali, integrate, o specifiche e settoriali, attraverso il quale si definiscono le finalità, gli obiettivi, i criteri per le azioni, l'uso delle risorse, i soggetti coinvolti e i tempi necessari d’intervento».