Messa in sicurezza di piazze e vie del centro, prende il via il "Piano Porfido"

Piazze e vie del centro di Verona come nuove prima di Natale con il programma di lavori dell'assessore Federico Benini. Lavori che si aggiungono a quelli avviati nelle altre circoscrizioni.

Prenderà il via nei prossimi giorni il "Piano Porfido" nel centro storico del capoluogo per mettere in sicurezza la pavimentazione di piazze e vie frequentate da residenti e turisti e per restituire loro l'originale bellezza. Due settimane di lavoro certosino, con la ditta che interverrà puntualmente nei punti più critici e completerà gli interventi entro la festa dell'Immacolata, che di fatto apre il periodo natalizio.

Si parte da Piazza Bra, per proseguire in senso concentrico nelle vie e piazze limitrofe: Via Roma, Via Dietro Anfiteatro, Via Tazzoli, Piazza San Nicolò, Via San Cosimo, Via Leoncino, Corso Porta Borsari e a seguire Via Cattaneo, Piazza Mura Gallieno, Via Zambelli, Piazzetta Serego, Via Fratta, Vicolo Disciplina, Vicolo Chiodo, Vicolo Brusco e via Sottoriva.

I lavori consistono nella rimozione dei cubetti o dei ciottoli smossi, la verifica e l'eventuale ripristino del sottofondo stradale, il ricollocamento e la pulizia di caditoie intasate e delle relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la posa della nuova pavimentazione e la sigillatura delle fughe con materiale adatto allo smaltimento delle acque meteoriche di superficie.

Quanto alla spesa, si attinge dai risparmi sui lavori di pronto intervento. La carenza di piogge che ha caratterizzato l’anno in corso ha infatti determinato meno interventi rispetto alla media per lavori di ripristino stradale urgenti. Da qui un risparmio in cassa, che viene quindi usato per finanziare il "Piano Porfido".

«Diamo risposta alle continue segnalazioni da parte di cittadini e residenti - ha spiegato l'assessore alle strade Federico Benini - La ditta incaricata ha tempo due settimane per terminare il cronoprogramma, vogliamo che il centro sia in ordine, accogliente e sicuro per l’inizio del periodo natalizio e per i numerosi turisti che ogni anno vengono a Verona durante le feste. A ruota inizieranno anche alcuni lavori di Acque Veronesi su indicazione della prima circoscrizione. Ricordo che sono partiti in questi giorni anche una serie di interventi che interessano tutte le circoscrizioni. L'attenzione ai quartieri e alla loro vivibilità è sempre alta».

Le opere a cui si riferisce l'assessore Benini riguardano la riqualificazione di oltre 50 tra strade, vie e marciapiedi distribuite nei diversi quartieri. Ad esempio: Via Prati e Via Quinzano in seconda circoscrizione, Lungadige Catena e Via Sicilia in terza, Via Mantovana in quarta, Strada la Rizza in quinta, Via Beviglieri e Via San Felice in sesta, Via Belluzzo, Via Confortini e Via Beviglieri in settima, Via Poiano in ottava. La prima circoscrizione sarà invece oggetto di interventi ad hoc che saranno annunciati nei prossimi giorni.

«La pavimentazione sconnessa e insicura del centro storico è stato uno dei primi problemi che ho voluto affrontare - ha detto il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai - In passato si è rimediato sostituendo i ciottoli con l’asfalto, peggiorando in alcuni casi la situazione».

«Raccogliamo le segnalazioni che arrivano da più parti, in primis dai residenti - ha aggiunto il presidente della commissione lavori pubblici Luciano Mazzucato - Spesso andiamo a verificare di persona con gli uffici lo stato dell’arte, per poi inviare tutta la documentazione all'assessorato competente».