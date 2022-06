Manca poco alla partenza della 1000 Miglia: il percorso e le tappe nel territorio veronese

Mancano pochi giorni alla partenza della 1000 Miglia, la corsa piu? bella del mondo; la quarantesima edizione della rievocazione della Corsa storica partira? da Brescia il giorno 15 giugno 2022. Durante la prima tappa, tra le ore 15 e le 19, la Freccia Rossa attraversera? l’incantevole Parco Giardino Sigurta?, uno dei parchi piu? belli d’Europa, unica tappa veronese con il controllo timbro ufficiale. Saranno circa 400 le vetture storiche che vi sfileranno, precedute dai bolidi del Ferrari Tribute.

Sara? anche l’occasione per visitare Il Museo Nicolis, che si trova a soli 10 minuti da questo meraviglioso parco naturalistico; festeggeremo il grande evento con un regalo per tutti gli appassionati che si troveranno in zona ad ammirare le auto d’epoca in movimento: per tutta la giornata sara? garantito il ticket ridotto e l’ingresso omaggio per i bambini fino ai 10 anni. Tra le vetture esposte partecipanti ufficiali della Mille Miglia, impossibile non citare la Lancia Astura Mille Miglia del 1938, esemplare unico al mondo, iscritta alle edizioni storiche della gara del 1940 con il campione Luigi Villoresi equipaggio #75 e del 1948 pilotata da John Gordon con il numero #42, per poi partecipare a diverse edizioni guidata dallo stesso Luciano Nicolis.

Museo Nicolis, Lancia Astura Spider MM, ph Ivano Mercanzin

Ma anche la nostra Fiat 1100 Sport barchetta, carrozzata da Rocco Motto, del 1948, quello stesso anno gareggio? con l’equipaggio Pedretti-Alessio con il numero #395. Questa spider proprio l’anno scorso si e? aggiudicata il trofeo “Spirit of Mille Miglia” al Concorso di eleganza Poltu Quatu Classic, riconoscimento ufficiale Mille Miglia riservato all’auto che meglio rappresenta l’essenza della Freccia Rossa. Ma non solo! Al Nicolis i visitatori potranno scoprire la OM Superba 665 SSMM, Castagna del 1931, modello che conquistera? i primi 3 posti all’edizione inaugurale del 1927.

Percorso Mille Miglia 2022

Un’occasione da non perdere per coniugare il passaggio della Corsa piu? bella del mondo con la visita al museo, ripercorrendo nel tempio del motorismo storico l’evoluzione dell’automobile: dal primo motore a scoppio di benzina di Enrico Bernardi, la Motrice Pia, alla monumentale Isotta Fraschini Tipo 8AS, fino ad arrivare all’iconica DeLorean DMC 12, nota per il film cult “Ritorno al Futuro”.