Missione "sorriso" per i carabinieri in visita ai bimbi della pediatria dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar

Visita speciale per i bambini ricoverati al reparto di pediatria dell’Irccs Ospedale Sacro Cuore di Negrar di Valpolicella. Nella mattina di sabato 24 dicembre, infatti, i carabinieri della locale stazione hanno consegnato ai piccoli pazienti il calendario di "Carabinierando" e dei doni per portare loro un momento di felicità. In cambio i militari hanno ricevuto il più prezioso dei sorrisi. Alla consegna erano presenti anche i medici e gli infermieri del reparto, veri angeli custodi dei bambini.