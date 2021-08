Due agenti e un gommone, è nata la pattuglia nautica della polizia locale di Garda

Controllerà soprattutto il rispetto dei limiti di velocità dei natanti, le norme di ormeggio ed i documenti, ma potrà fare anche verificare se qualche imbarcazione è guidata da un conducente in stato di ebrezza

È nata la pattuglia nautica della polizia locale di Garda. Ad annunciarlo è stato il Comune guidato dal sindaco Davide Bendinelli attraverso un messaggio pubblicato sul Facebook. «Un servizio per la sicurezza di bagnanti e naviganti», si legge sul social network del Comune di Garda.

La pattuglia sarà formata da due agenti agli ordini del comandante Ferdinando Pozzo, i quali saliranno a bordo di un gommone e controlleranno le acque davanti al golfo di Garda. «La polizia locale sarà di controllo sia durante i giorni feriali che nei fine settimana, a favore della tranquillità dei cittadini e dei turisti - ha fatto sapere il Comune - I controlli maggiori riguarderanno il rispetto dei limiti di velocità, delle norme di ormeggio e dei documenti, oltre alla possibilità di eseguire controlli per sospetto stato di ebrezza, estremamente pericoloso per sé stessi e per gli altri».