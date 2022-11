Pattinaggio, le campionesse del mondo e d’Europa premiate a Palazzo Barbieri

Lunedì pomeriggio il sindaco Damiano Tommasi ha premiato in sala Arazzi, a palazzo Barbieri, le atlete veronesi dell’Artiskate A.S.D. Verona che si sono laureate campionesse del mondo e d’Europa rispettivamente ai World skate games, che si sono svolti a Buenos Aires il 6 novembre scorso, e agli European Championship Artistic Show & Precision che si sono disputati a Forlì il 7 luglio.

«Sono contento e mi complimento con le atlete e le allenatrici per tenere alto il livello della nostra competitività. Conosco il vostro mondo, so cosa vuol dire per voi aver centrato questo obiettivo. Un traguardo raggiunto che ha comportato anche l’impegno dei genitori e delle famiglie, per questo penso sia il minimo come assessore allo Sport, premiarvi e ringraziarvi per quanto state facendo e avete fatto a nome della città. Voi rappresentate Verona e tutta la comunità, quindi è sempre bello condividere la gioia e gli sforzi, che sarebbero comunque da premiare anche quando non si raggiunge la medaglia. Oggi è il momento di festeggiare, quindi complimenti a voi, ai vostri genitori, alle vostre allenatrici e alla società. Una realtà e un grande impegno cui vogliamo mettere a disposizione delle strutture adeguate, cosi come per le altre discipline. Sappiate che siete nei miei pensieri: sono previsti infatti interventi con i fondi del Pnrr, perché so cosa vuol dire poter fare attività sportiva in un proprio impianto».

Sono Celebrity – Senior Quartet e Etoile – Cadet Quartet le formazioni di pattinatrici su rotelle ad aver conquistato i gradini più alti nelle due competizioni.

CELEBRITY - SENIOR QUARTET CAMPIONE DEL MONDO 2022 - Formato dalle atlete Anna Miglioranzi, Giada Togni, Michela Vesentini, Nicole Corradini, e allenato da Sabrina Scatizzi e Stefania Poli, ha gareggiato con il programma dal titolo “Pas de quatre”, una variazione del balletto classico “Il lago dei cigni” in versione Roll Art coreografata dal maestro federale Sandro Guerra. Un programma elegante e dinamico con costruzione ricca di soluzioni originali ed innovative, di contenuto tecnico elevato sia dal punto di vista individuale che di gruppo, ottenendo punteggi fino al 9.8 su un massimo di 10.

ETOILE - CADET QUARTET CAMPIONE D'EUROPA 2022 - Formato da Manuela Dalla Vecchia, Alessia Ficeli, Sara Lavarini, Chiara Nuzzi, e allenato sempre da Sabrina Scatizzi e Stefania Poli, ha svolto il programma “Shall we dance”, sulle note del film “The Mask”, mostrando ottima tecnica, energia, velocità ed eleganza.

Alla premiazione Sono intervenuti anche la presidente dell’8a Circoscrizione Claudia Annechini e il consigliere comunale Carlo Beghini.

«Nella nostra Circoscrizione è nata questa società sportiva – afferma la presidente Annechini - e, negli anni, sono cresciute tante campionesse, alcune delle quali vi sono anche residenti. Sono stati raggiunti dei traguardi personali e professionali che appagano una vita di sacrifici, tra scuola, lavoro e allenamenti, per questo vanno fatti i complimenti alle atlete e alle loro famiglie, con l’augurio di raggiungere nuovi obiettivi ancora più prestigiosi».

«Va fatto un plauso – dice il consigliere Beghini - per aver raggiunto un obiettivo che è il risultato di un impegno e un sacrificio giornaliero e che ha dato grande lustro alla città di Verona».