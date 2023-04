Bignè per stimolare la donazione di sangue, il "pasticcino del buon proposito"

Un dolce invito a riflettere sulla possibilità di donare sangue e plasma. Stuzzica il palato, il "pasticcino del buon proposito" ideato dai donatori della Fidas di San Martino Buon Albergo in collaborazione con la Pasticceria Tosi. È un bignè ripieno di crema chantilly, con una glassa di cioccolato bianco colorata di rosa e un medaglione con il logo dell’associazione di donatori, pronto a entrare nel cabaret delle paste e nelle colazioni e merende dei clienti della pasticceria sanmartinese.

«Sarà disponibile nei weekend e nei giorni festivi: ne abbiamo previsti 2.700 - ha fatto sapere Giulia Pisani, presidente della Fidas di San Martino Buon Albergo, che conta 180 donatori - In quei giorni, noi volontari saremo presenti al mattino all’esterno della pasticceria di Via XX Settembre per dare informazioni a chi si avvicinerà, incuriosito dall’alzatina con i dolcetti. Per noi è un modo di raggiungere una platea di nuovi possibili donatori al di fuori dei soliti circuiti».

Il debutto è avvenuto nel fine settimana del 22 e 23 aprile. «Questo nuovo dolcetto è stato molto apprezzato dalla clientela, sia per l’asporto che per la consumazione al tavolo», hanno commentato i fratelli Massimo e Valentina Tosi, figli di Alberto e Luisa, titolari della pasticceria attiva dal 1979.

«Ringraziamo la sezione sanmartinese e la sua presidente per aver aggiunto questa bella idea alle tante iniziative che le nostre sezioni s’inventano per veicolare il messaggio dell’importanza del dono in chiave positiva - ha sottolineato Chiara Donadelli, presidente provinciale di Fidas Verona - Donare sangue e plasma è un gesto volontario, anonimo e altruista che cambia in meglio la vita sia ai malati, sia a chi tende il braccio: per questo invitiamo tutti a provarci».

Fidas Verona ricorda che donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la propria donazione inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare) o il 339.3607451 (per telefonate/sms).