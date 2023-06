Bivacchi e degrado nel parco giochi di via Plinio? «Sarà presidiato dalla polizia locale»

Nel corso del Consiglio comunale di giovedì che si è tenuto a Verona, che ha visto l'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione annuale di palazzo Barbieri, l'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ha annunciato le misure intraprese dall'Amministrazione in merito ad alcune segnalazioni di bivacchi e degrado nel parco giochi di via Plinio in Borgo Venezia.

«Le aree verdi sono un tema fortemente attenzionato dall' Amministrazione. Cosi come sono luoghi positivi per la collettività, allo stesso tempo possono essere oggetto di situazioni da regolamentare – afferma l'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. Quanto alle segnalazioni sul parco giochi di via Plinio, l'amministrazione è stata informata di alcuni disagi direttamente dalla Circoscrizione, con cui è in costante contatto. Le recenti verifiche da parte della polizia locale hanno registrato la presenza di alcune persone ma nessun reato e nulla è stato contestato rispetto al regolamento comunale. Possiamo inoltre anticipare che sono in atto alcune azioni per favorire la socializzazione dell'area verde con l' apertura di un chiosco e la mappatura delle persone senza fissa di dimora. Nel corso estate il parco sarà sicuramente presidiato dalla polizia locale secondo le disponibliità di servizio».

Medesime verifiche da parte di Amia e della polizia locale hanno interessato anche il giardino Raggio di Sole, dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini. La gestione dello spazio educativo è da poco stato stato affidato ad una nuova cooperativa che ha assicurato di provvedere ad un miglior livello di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici. Quanto ai bivacchi e alle cattive frequentazioni, l'assessora Zivelonghi ha ribadito che dai controlli effettuati dalla polizia locale non sono emersi elementi che supportino la percezione di pericolosità dell'area.