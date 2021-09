Si torna a giocare al palazzetto di Novaglie dopo i lavori di riqualificazione

Gli atleti Libertas Montorio possono riprendere gli allenamenti in una palestra completamente rinnovata, più bella e confortevole oltre che sicura e salubre

Da oggi, 7 settembre, gli atleti di pallavolo della Libertas Montorio possono riprendere gli allenamenti in una palestra completamente rinnovata, più bella e confortevole oltre che sicura e salubre. Al palazzetto dello sport di Novaglie sono terminati i lavori di riqualificazione realizzati dall'assessorato all'edilizia sportiva. Un intervento molto atteso e richiesto dalla comunità e in particolare dalle associazioni sportive che utilizzano l'impianto, visto lo stato in cui si trovava negli ultimi anni.

Costruito nel 1991, da trent'anni è stato uno dei palazzetti più frequentati e richiesti per allenamenti e competizioni. L'usura del tempo e la carenza in passato di manutenzione, ha portato l'impianto ad un graduale deterioramento, fino a diventare inagibile a causa delle frequenti infiltrazioni. Da qui, l'intervento tempestivo dell'amministrazione, che in pochi mesi ha avviato l'iter progettuale, affidato i lavori e, ovviamente, stanziato la somma necessaria di circa 200mila euro.

La palestra inaugurata ieri è tutta un'altra cosa rispetto a quella di circa un anno e mezzo fa, quando i ragazzi della pallavolo l'hanno salutata in attesa del restauro.

Il lavoro più corposo ha riguardato il rifacimento del tetto, dove è stata posizionata una lastra metallica unica, che impedirà le infiltrazioni. Ma i lavori hanno riguardato anche il cappotto esterno, la ritinteggiatura e il marciapiedi. All'interno, è stato rifatto il pavimento sportivo e le tinteggiature di tutti i locali e della palestra.

Gli atleti della Libertas Montorio troveranno quindi una bella sorpresa. Sono circa 150 i ragazzi e ragazze che giocano nella storica squadra veronese di pallavolo, suddivisi per età e categorie, che arrivano fino alle regionali. A parte lo stop forzato per il Covid, nei mesi scorsi gli atleti hanno continuato ad allenarsi nelle palestre delle scuole di Montorio, le medie Simeoni e le elementari Betteloni. Ora è finalmente giunto il momento di tornare al palazzetto di Novaglie.

«Questa è una delle palestre storiche del territorio, e i tanti anni sulle spalle erano ormai evidenti - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Un intervento molto atteso dalla comunità e in particolare dai ragazzi che qui inseguono i loro sogni sportivi. Restituire il palazzetto ai nostri giovani assume oggi anche una valenza sociale, l'auspicio è che lo sport possa proseguire tutto l'anno senza interruzioni causa Covid, è quello di cui tutti abbiamo bisogno».

«Finanziati a dicembre 2019, i lavori sono iniziati il 13 ottobre 2020 e finiti il 31 marzo 2021, davvero a tempo di record - ha aggiunto l'assessore all'edilizia sportiva Andrea Bassi - Siamo davvero felici di riconsegnare le chiavi del palazzetto alle società sportive del territorio».