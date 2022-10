Orario invernale per i traghetti sul lago di Garda in vigore dal 3 ottobre: «Servizio incrementato rispetto al 2021»

La Gestione Governativa Navigazione Laghi - Direzione di Esercizio Lago di Garda comunica che da lunedì 3 ottobre 2022 entrera? in vigore l’orario invernale dei servizi di navigazione della linea Desenzano – Peschiera - Riva e relativi servizi rapidi. I nuovi orari saranno in vigore fino all'1 novembre 2022 e gli stessi, verranno riproposti per periodo, dall’11 al 31 marzo 2023. Anche il servizio di collegamento traghetto, per il trasporto di autoveicoli, tra le localita? di Maderno e Torri verra? attivato dal 3 ottobre 2022 con validita? per tutto il periodo invernale fino al 31 marzo 2023, ad esclusione del 25 dicembre 2022.

Direttore di esercizio Navigazione Laghi Giuseppe Mafale

Negli orari pubblicati, verranno riportati nelle note i periodi di attivita? delle singole corse: «Rispetto allo scorso anno – afferma il direttore di esercizio dott. Ing. Giuseppe Mafale, abbiamo incrementato il servizio inserendo nuove corse del servizio rapido fino a meta? ottobre e integrando i battelli e i traghetti nel lungo ponte tra il 29 ottobre ed il 1° novembre 2022. Siamo sempre piu? convinti che il servizio di navigazione pubblica di linea rappresenti una risorsa importante per il territorio in termini di sostenibilita? e di decongestionamento del traffico oltre a essere un importante operatore economico per lo sviluppo dell’intero sistema Lago di Garda. Le nostre previsioni di fine anno prevedono di chiudere con numeri considerevoli: con circa 2.500.000 viaggiatori trasportati e circa 100.000 autoveicoli, cifre che ci riportano alle statistiche del 2019».

Lo stesso Giuseppe Mafale ha poi ricordato anche la «progressiva crescita del numero di passeggeri con bici al seguito, che ad oggi ha registrato oltre 62.000 transiti un binomio vincente ed ecosostenibile scelto sempre di piu? da famiglie e cicloamatori». In conclusione, Giuseppe Mafale commenta: «Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nell’anno in corso e stiamo continuando a lavorare con entusiasmo e determinazione perche? il prossimo anno possa dare risultati ancora piu? incoraggianti».