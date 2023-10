Per il fine settimana di Ognissanti le aperture straordinarie dell'Arena, Casa di Giulietta e Museo di Castelvecchio il 30 ottobre

Appuntamento con l’arte nel ponte di Ognissanti. Aperture straordinarie e nuove esposizioni per soddisfare la voglia di cultura, storia e bellezza di residenti e turisti di passaggio per il ponte. In via straordinaria lunedì 30 ottobre, sarà possibile visitare Casa di Giulietta e Anfiteatro Arena, dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30), e Museo di Castelvecchio, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15). Chiuse le altre sedi museali.

Sabato 28, domenica 29 e martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre, tutti i musei saranno aperti. Ampia l’offerta espositiva in programmazione.

Le principali esposizioni visitabili

Castelvecchio

Chiavi, serrature, lucchetti e scrigni, per un viaggio fantastico nell’ingegno dell’arte antica delle casseforti. Fino al 14 gennaio 2024 è visibile al pubblico un nuovo percorso espositivo allestito per mette in luce l’esito di un progetto di ricerca nato dalla collaborazione tra il Museo e l’azienda Conforti di San Martino Buon Albergo, produttrice di casseforti e sistemi di sicurezza integrati da più di cento anni a Verona. L'esposizione della collezione Clavis, curata da Antonella Arzone e Valentina Conforti, diventa un’occasione unica per mostrare, in sala Boggian, anche monete, sigilli e forzieri che fanno parte del patrimonio dei Musei Civici di Verona.

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti

Fino al 3 marzo 2024 è possibile ammirare l’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo Giulio Paolini Et in Arcadia Ego, realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi.

È stato fra gli eventi più attesi nell’ambito dell’ampio calendario degli appuntamenti realizzati in occasione di ArtVerona 2023, la fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea, in programma dal 13 al 15 ottobre. Un progetto che vede insieme i Musei Civici – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come ‘L’apparizione della Vergine’ dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Fino al 6 ottobre 2024, è inoltre visibile CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA, a cura di Patrizia Nuzzo, Curatrice Responsabile Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea, che mostra al pubblico un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Il progetto è stato inaugurato in occasione della 19^ edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani.

Informazioni e contatti

