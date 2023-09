Nuovo piano per Agec, Bertucco: «Riduzione dei costi e salvaguardia del lavoro»

Nuove entrate nel bilancio del Comune di Verona ed una diversa programmazione per i prossimi cinque anni di Agec. Queste le principali approvazioni del consiglio comunale riunito ieri sera, 28 settembre, a Palazzo Barbieri.

Con 21 voti favorevoli e le astensioni di Maria Fiore Adami, Carla Padovani e Federico Sboarina è stato dato il via libera alle variazioni al bilancio comunale del 2023.

Fra le movimentazioni di conto economico risultano in particolare le nuove entrate registrate derivanti da fondi del Ministero dell'economia su progetti Pnrr già riconosciuti e finanziati dal Comune. Si tratta in particolare di 70mila euro in favore degli interventi di rinaturazione e recupero degli spazi del Parco Santa Teresa; 90mila euro per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e di marciapiedi nel quartiere di Borgo Roma; 25mila euro per la costruzione di un nuovo percorso ciclabile in Via Fincato per collegare la sesta circoscrizione con l'ottava.

Fra le voci di variazione anche il recepimento dell’erogazione di 340mila euro in più, che si aggiungono ai 3,5 milioni di euro già destinati in favore delle scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune, di cui 31 della Fism, e ai 18 istituti scolastici paritari associati Agesc. Risorse riconosciute dal Comune di Verona in favore in particolare delle famiglie in difficoltà, per impedire che vengano escluse dai programmi educativi per motivi economici. Un intervento che garantisce un servizio educativo che completa l’offerta formativa cittadina.

Da parte del Ministero della cultura è previsto inoltre un importo di 38.660 euro per la realizzazione dell’Estate Teatrale Veronese. E dal Ministero del turismo altri 70.500 euro per diverse iniziative sul territorio, oltre a 45mila euro da contributi da privati per la realizzazione dei progetti collegati al fondo unico per il turismo.

«Sono poi riconosciuti, per una consulenza biennale, 120mila euro per un incarico di responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia e, ancora, 15mila euro per un incarico professionale per la revisione e l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile», ha aggiunto l'assessore al bilancio Michele Bertucco.

Approvato dal consiglio comunale con 21 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto, il bilancio consolidato del Comune di Verona per l’esercizio 2022, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il risultato d’esercizio, evidenziato dal bilancio consolidato, è pari ad euro 93.589.844 (57.469.755 euro a netto d’imposta). Il patrimonio netto consolidato è pari a 2.096.412.704 euro. Da evidenziare come i ricavi passino dai 2.341.580.707 del 2021 ai 3.821.240.602 del 2022 con un incremento di circa un milione e mezzo.

I consiglieri si sono poi occupati di Agec. È stato approvato con 21 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti, l’aggiornamento al piano di programma Agec 2022/2027. Il piano contiene le strategie e gli indirizzi che dovranno essere tradotti nelle previsioni economiche del budget triennale.

Il piano registra la stabilità in positivo dell’azienda e delle sue attività. E Agec sottolinea che, alla base della pianificazione delle iniziative aziendali, è stato posto il vincolo del pareggio economico stabilito dallo statuto, unito alla sostenibilità finanziaria, ed evidenzia che tale vincolo, in condizioni di risorse scarse, richiederà un attento equilibrio tra i piani aziendali e le risorse disponibili. In particolare, l'azienda fa riferimento agli incrementi di costo che hanno iniziato a manifestarsi già negli ultimi mesi dell’anno 2021 e che si sono concretizzati e rafforzati nel corso del 2022. Gli stessi possono essere raggruppati in tre macro-categorie: costi connessi all’energia; costi relativi all’incremento dei prezzi delle materie prime, quale esito delle recenti procedure di gara; costi del personale.

«Si tratta di un percorso complesso - ha evidenziato Bertucco - che l’amministrazione per la parte di competenza sta portando avanti sia con un riduzione dei costi di gestione che garantendo la salvaguardia delle risorse lavorative oggi in essere».

Con 21 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti è stato approvato per Agec il budget economico di previsione per il 2023 e per il triennio 2023/2025. Entrambi i documenti contabili includono il budget economico per settori, ripartito per macroaree di attività che, a loro volta, ricomprendono diversi settori: Area Patrimonio, che include i settori immobiliare e cantieri; Area Cimiteriale, che comprende i settori concessioni e servizi cimiteriali, cremazioni e illuminazione votiva; Area Farmacie, che riguarda le 13 le farmacie gestite; Area Ristorazione-Eventi-Musei, che include il settore ristorazione scolastica e servizi ausiliari, la Torre dei Lamberti, la Funicolare Castel San Pietro e il settore Musei.

I principali incrementi di costo che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo l’azienda si possono ricondurre a tre categorie di spese: quelle connesse all'energia, per gas, energia elettrica, nonché per le spese condominiali e gli oneri accessori, per la quota parte rimasta a carico dell'azienda relativa agli alloggi non locati; le spese relative alle materie prime, in esito alla recente procedura di gara della ristorazione per la produzione del pasto trasportato e a quella per l'acquisto delle derrate alimentari; e le spese connesse al costo del personale.

Infine, è stato approvato con 22 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto, il bilancio consuntivo 2022 di Agec, che presenta i risultati dei singoli ambiti in cui opera l’azienda. «Agec opera in attività eterogenee, sulle quali hanno impattato, in maniera diversa, gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, che si sono riflessi, in particolare per la ristorazione scolastica, anche nel primo semestre dell’esercizio 2022 - ha spiegato Bertucco - Nell’esercizio si sono comunque verificati degli eventi di carattere straordinario, che hanno influito positivamente migliorando la liquidità complessiva, in aumento rispetto all’anno precedente».

E all’unanimità, con 31 voti favorevoli, è stata approvata anche la mozione per l’intitolazione di una via, piazza o giardino pubblico a Luigi Brentegani, proposta dalla consigliera Carla Padovani.