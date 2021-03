Lungo Via Pallone e Via Ponte Aleardi, a Verona, un nuovo percorso pedonale

Il percorso pedonale lungo le mura di Via Pallone e Via Ponte Aleardi, a Verona, è finalmente in sicurezza e valorizzato. A disposizione di cittadini e turisti, al termine di un ampio intervento di riqualificazione, vi è ora un nuovo marciapiede di 400 metri di lunghezza, di ampie dimensioni e posto completamente in sicurezza rispetto alla vicina area di sosta. Il percorso ora è anche meglio illuminato, grazie al posizionamento da parte di Agsm Lighting di 60 punti luce a led.

L'opera è stata realizzata dal Comune con un investimento di 500mila euro ed è stata inaugurata questa mattina, 27 marzo, dal sindaco Federico Sboarina, insieme agli assessori all'arredo urbano Nicolò Zavarise e al bilancio Francesca Toffali. Presente anche il presidente di Agsm Lighting Filippo Rigo.

L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

I lavori, effettuati nel corso del 2020, hanno portato alla realizzazione di un nuovo marciapiede lungo le mura di Via Pallone e Via Ponte Aleardi, per una lunghezza totale di circa 400 metri e una superficie complessiva pavimentata di circa 1.300 metri quadrati. La pavimentazione è costituita da lastre di pietra di Prun rosata, già tradizionalmente utilizzata per i marciapiedi del centro storico ed idonea a valorizzare le mura lungo le quali corre il camminamento.

Allargato rispetto all’originario, il marciapiede ha un'ampiezza di quasi 3 metri. Una dimensione che consente una migliore fruibilità del camminamento, anche in presenza di forti afflussi pedonali, come il passaggio di gruppi di turisti da e per le vicine area di sosta, come il parcheggio Centro. A seguito dell’allargamento, gli stalli di sosta sono stati spostati, per la maggior parte, sul lato opposto, vicino alla strada, per rendere più agevole il percorso pedonale.

Nel tratto iniziale di Via Pallone, nel punto di incrocio con Largo Divisione Pasubio, la zona è stata ridisegnata, con un allargamento del passaggio pedonale con pietre di porfido, il posizionamento di aiuole ed arbusti e l'installazione di alcune panchine.

I COMMENTI

«È stato rivisto l'assetto di un percorso pedonale fondamentale della città, fortemente utilizzato da cittadini e turisti - ha sottolineato il sindaco - Ampliato nelle dimensioni, il nuovo marciapiede garantisce all'utilizzatore un percorso continuo e sicuro, bene armonizzato con l’attigua cinta muraria della città. Appena sarà di nuovo possibile, Verona tornerà a ripopolarsi di un numero importante di turisti. Questo passaggio, che unisce il centro cittadino al vicino parcheggio Centro adibito alla sosta dei bus, è la nuova porta d’ingresso realizzata per accoglierli nel miglior modo possibile ed in totale sicurezza».

«Un intervento di riqualificazione importante - ha detto Zavarise - che riordina e mette in sicurezza un collegamento pedonale strategico della città, utilizzato ogni giorno da molti cittadini. Oltre ai nuovi 400 metri di camminamento, completamente rifatti, si è provveduto all’installazione di panchine, alla creazione di piccole aiuole e al potenziamento dell'illuminazione. Un restyling a 360 gradi».

«I costi dell'opera - ha spiegato l'assessore Toffali - sono stati finanziati da Comune, grazie all’utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione 2019, sbloccato e reso disponibile nel bilancio dello scorso anno, per l’attuazione di lavori già approvati nel piano degli interventi. Nel corso di quest’anno, come fase conclusiva dell'intervento, si procederà all'eliminazione del vecchio marciapiede centrale, posto fra la strada e l’area di sosta, sostituito da un’ampia aiuola fiorita che accompagnerà il nuovo percorso pedonale da Ponte Aleardi fino a Piazza Bra. L’opera, già approvata, avrà un costo di 100mila euro».

LA NUOVA ILLUMINAZIONE

La riqualificazione è stata completata con il rifacimento dell'illuminazione per una migliore visibilità dei camminamenti, dei punti di sosta e delle mura della città. L’impianto, ad opera di Agsm Lighting, è costituito da due porzioni distinte, una posizionata in Piazzale Maestri del Commercio, l’altra in Via Pallone. Sono stati installati faretti e proiettori con sorgente luminosa a led, dotati di telecontrollo di tipo punto-punto a onde radio, montato a bordo di ciascun apparecchio.

«Una tipologia di illuminazione - ha dichiarato Rigo - che consente di apprezzare al meglio l’aspetto originale delle mura, anche nelle ore notturne, valorizzandone le particolari cromie della pietra. In passato, invece, con le lampade al sodio ad alta pressione, la superfice assumeva invece il colore della fonte luminosa, perdendo parte della sua bellezza architettonica. I nuovi punti luce, inoltre, potenziati lungo tutto il percorso pedonale e nell’area di parcheggio, accrescono complessivamente la visibilità notturna nella zona e, con essa, la sicurezza».