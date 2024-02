In Sacra Famiglia apre un nuovo mercato rionale, la circoscrizione approva

Un nuovo mercato rionale per il quartiere della Sacra Famiglia, a Verona. È la proposta che Verona Domani ha presentato durante lo scorso consiglio della quinta circoscrizione e che è stata approvata con undici voti favorevoli, tre astenuti e un contrario.

L'idea è stata formalizzata in una mozione sottoscritta dai consiglieri Bibiana Cugola e Moreno Bronzato ed è volta a fornire un servizio essenziale alla comunità locale, in particolare ai residenti anziani. Attualmente, infatti, la zona della Sacra Famiglia non dispone di un mercato rionale e presenta una limitata presenza di attività commerciali. I mercati più vicini sono quello di Cadidavid o quello vicino all'ospedale di Borgo Roma. E considerando che molti anziani risiedono in zona Sacra Famiglia, l'istituzione di un mercato locale rappresenterebbe un'opportunità per incentivare le attività del quartiere e un servizio prezioso per gli anziani, che potrebbero così avere accesso a prodotti freschi e di qualità senza doversi spostare lontano da casa.

Il mercato potrebbe essere organizzato in Piazza Zara, in Piazza San Giacomo, nel nuovo Piazzale Sforni o in Via Mercurio. E i due proponenti, Cugola e Bronzato, sono pronti a convocare una riunione con i banconisti per definire i dettagli e il giorno di apertura del nuovo mercato.