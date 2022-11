Valerio Adriano è il nuovo direttore della centrale operativa Suem 118 a Verona

Con deliberazione del direttore generale, n° 1058 del 4 novembre, è stato conferito l’incarico di direttore della struttura complessa di "Centrale Operativa Suem 118" al dott. Valerio Adriano. Quest'ultimo ha 55 anni, sposato, con due figli, è stato medico presso il pronto soccorso del Policlinico di Borgo Roma dal 2001 al 2012.

In base a quanto riferito in una nota dall'Aoui Verona, dal 2012 al 2018 il dott. Valerio Adriano ha svolto l’attività di medico presso la centrale operativa Suem 118, dove dal 2018 ad oggi è stato direttore facente funzioni. Ha all'attivo dieci anni di attività di soccorso in automedica e otto anni di attività in elisoccorso. È inoltre docente a contratto dell'Università degli Studi di Verona dal 2004. È iscritto a numerose società scientifiche ed è socio fondatore della società scientifica Siems. Ha partecipato alla stesura di 73 pubblicazioni scientifiche.

«Ringrazio il direttore generale ed il direttore sanitario per la nomina ricevuta che mi porta a completare un percorso iniziato ormai dieci anni fa presso la Centrale Suem 118 di Verona. - spiega il nuovo direttore Valerio Adriano - A tutto il personale, infermieri e medici in servizio presso questa unità operativa va il mio plauso per quanto hanno fatto e faranno ogni giorno a servizio dei cittadini, a cui nel momento del bisogno mi impegno a garantire e offrire professionalità e umanità». Il direttore generale, a sua volta, augura al dott. Valerio «buon lavoro per il bene della collettività».