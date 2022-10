Si insedia il nuovo Cda di Agec, la presidente Viviani: «Tema della casa urgente, subito assegnazione di ben 40 alloggi»

Nella giornata odierna, martedì 18 ottobre, l’assessora alle Politiche sociali e Abitative Luisa Ceni è intervenuta nella sede di Agec dove il nuovo Cda dell’azienda si è presentato alla stampa. Presenti anche la presidente Anita Viviani e i consiglieri Stefania Marini, Franco Dal Bello, Gianfranco Falduto e Dario Pomari. All’incontro ha partecipato anche il presidente uscente di Agec Maurizio Ascione Ciccarelli. Va ricordato che sia il presidente che i consiglieri «svolgono l’incarico a titolo gratuito».

«Una bella partenza, speriamo sia di buon auspicio per il lavoro che presidente e consiglieri sono chiamati a svolgere da qui ai prossimi anni - afferma l’assessora alle Politiche sociali e Abitative Luisa Ceni -. Con i suoi diversi ambiti di intervento, Agec è una delle aziende più strategiche per l’amministrazione, un supporto fondamentale nella gestione "abitativa" ma anche un fiore all’occhiello per i servizi legati alle farmacie comunali, ai cimiteri e alle mense nelle scuole. È un altro importante tassello che si aggiunge alla squadra del sindaco Tommasi, sono felice che a guidare l’Agec ci sia un consiglio formato da persone competenti che hanno accettato di svolgere questo importante servizio per la città. Il dialogo con l’amministrazione sarà costante, puntiamo a migliorare ancora di più i servizi già eccellenti. Le premesse ci sono tutte, le competenze e la buona volontà anche».

Nell'occasione è intervenuta anche la presidente Anita Viviani: «Ringraziamo il sindaco Damiano Tommasi che ci ha onorati di questo importante incarico. Iniziamo subito a lavorare, partiamo dall’ascolto e dal confronto con il territorio, per avviare un percorso di ascolto e di lavoro condiviso sulle tematiche più significative. Il tema della casa è senza dubbio quello più sentito e urgente, - ha sottolineato Anita Viviani - non è un caso che oggi il nostro primo Consiglio sarà impegnato nell’assegnazione di ben 40 alloggi, un lavoro impegnativo ma che vogliamo assolutamente completare in questa seduta per dare un messaggio preciso sul nostro modo di lavorare e sulle priorità da affrontare. Le competenze qualificate e diversificate che caratterizzano il Cda ci permetteranno di affrontare in modo adeguato tematiche di interesse trasversale».

La stessa presidente Viviani ha poi aggiunto: «Agec svolge un ruolo importante anche in altri settori della nostra municipalità (farmaceutico, cimiteriale, museale, della refezione scolastica), che saranno al centro dell’ambizioso obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. Per fare questo, vogliamo porci in ascolto della valutazione dell’utenza, la cui soddisfazione può consentirci di migliorare la gestione dei servizi nell’interesse della collettività, aiutandola a progredire verso un maggior sviluppo sociale, economico, civile e culturale. Personalmente, ringrazio anche il presidente ed il Consiglio uscenti per il lavoro che abbiamo condiviso nell’ultimo quinquennio, anche nel difficile periodo della pandemia. L’auspicio – ha concluso la presidente Viviani - è che questa sala che ospita i consigli di amministrazione di Agec, diventi un luogo sempre più aperto di discussione e confronto costruttivo».

Per la consigliera Stefania Marini, architetto che si occupa anche di housing sociale, «non mancherà l’attenzione al terzo settore, la cui sinergia sarà di aiuto nel recupero di immobili sfitti di Agec». Porta invece la sua esperienza di manager d’azienda Franco Dal Bello, oggi in pensione e disposto a dare il proprio contribuito per migliorare i risultati di Agec dal punto di vista economico. Ex consigliere comunale a Legnago, Giovanni Falduto ha sottolineato «il ruolo di Agec a sostegno della categorie più fragili e l’attenzione che non vede mancare verso lo sviluppo sostenibile della attività economiche, in linea con il cambiamento proposto dall’amministrazione Tommasi». Dario Pomari, per dieci anni consigliere di Circoscrizione, ha infine concluso ribadendo che compito di Agec è anzitutto di sopperire «ad alcune delle primarie necessità dei cittadini, a cominciare da quella abitativa».