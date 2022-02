Novavax, al via dal 28 febbraio le somministrazioni delle prime dosi di vaccino presso le sedi Aoui Verona

La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona informa la cittadinanza che da lunedì 28 febbraio sarà possibile effettuare presso i centri vaccinali dell’azienda la prima dose di vaccino Novavax contro Sars-CoV-2. Tramite il portale di prenotazione regionale sarà possibile prenotarsi presso le seguenti sedi:

Il centro vaccinale di Borgo Trento, ospedale geriatrico (padiglione 40) nelle seguenti giornate:

lunedì 28 febbraio dalle 14.30 alle 19.30

martedì 1 marzo dalle 8.30 alle 13.30

Il centro vaccinale di Borgo Roma, piazzale L.A. Scuro 10 nelle seguenti giornate:

mercoledì 2 marzo dalle 13.30 alle 15.30

giovedì 3 marzo dalle 13.30 alle 15.30

venerdì 4 marzo dalle 13.30 alle 15.30.