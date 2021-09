Green Pass, NaturaSì coprirà il costo dei tamponi per i propri dipendenti

NaturaSì, storica azienda italiana di prodotti biologici, darà un contributo per coprire il costo dei tamponi a cui i propri dipendenti si dovranno sottoporre per avere il Green Pass. Dal prossimo 15 ottobre, infatti, tutti i lavoratori dovranno avere la certificazione verde per non essere sospesi dalle proprie mansioni. Sospensione che si applicherebbe anche allo stipendio. E per ottenere il Green Pass è necessario essere vaccinati contro il coronavirus o risultare negativi al virus in seguito ad un test. Test che non sono gratuiti e per questo NaturaSì ha deciso di intervenire per tutelare salute e sicurezza, ma anche il lavoro dei propri dipendenti.

«Siamo intenzionati, per garantire il rispetto delle nuove norme sul Green Pass, a permettere a tutti i lavoratori di svolgere la propria attività in azienda liberamente, contribuendo come gruppo al costo dei test previsti dalla legge - ha dichirato Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì - Non vogliamo entrare nella polemica: la nostra azienda vuole garantire un aiuto ai nostri collaboratori. Per noi, come azienda del biologico italiano, in armonia con la nostra missione, sono validi tre principi fondamentali: il rispetto della salute delle persone e della Terra, il rispetto della libertà individuale, i diritti e la dignità dei lavoratori. La società tutta sta vivendo una situazione complessivamente molto difficile, con la comparsa del virus. Vogliamo evitare le lotte e le divisioni che purtroppo il virus ha esasperato nella relazione tra le persone, nel dibattito pubblico e nelle aziende».

Quella di contribuire al costo del tampone è una scelta di non facile gestione, considerando i 1.600 dipendenti e gli oltre 300 negozi presenti anche nel Veronese. «L'azienda valuterà congiuntamente con i responsabili dei punti vendita l'attuazione degli strumenti più adeguati a garantire, nella massima sicurezza, l'accesso al lavoro nei negozi NaturaSì, rispettando e tutelando sia le scelte dei lavoratori che quelle dei clienti, appoggiandosi per i test ai centri autorizzati», ha spiegato Brescacin.