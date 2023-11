Nastri rossi sulle navi, nelle biglietterie e sedi di Navigazione Laghi: «Diciamo insieme: basta violenza contro le donne»

Nastri rossi in segno di vicinanza alle donne vittime di violenza e per ricordare tutte le donne che di violenza sono morte. Sono i nastri che il 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche Navigazione Laghi affiggerà a bordo delle navi, nelle biglietterie e nelle proprie sedi, per sensibilizzare passeggeri e personale sul tema della violenza di genere.

«Un gesto simbolico per condannare fermamente gli atteggiamenti maltrattanti, di violenza fisica o psicologica, gli abusi e le discriminazioni di genere - ha commenta Alessia Fragassi, direttrice relazioni esterne affari istituzionali e comunicazione - un fenomeno purtroppo tremendo che chiede impegno da parte di tutti».

La stessa direttrice Alessia Fragassi ha poi aggiunto: «La nostra azienda trasporta ogni giorno centinaia di passeggeri e tra loro, moltissime donne. Con i nastri rossi sulle navi vogliamo ancora una volta di più confermare l’importanza che anche le Istituzioni facciano la loro parte, per fare sentire le donne meno sole e lanciare un messaggio di sensibilizzazione che coinvolga tutte e tutti». L'obietttivo, chiarisce in conclusione Alessia Fragassi, è quello di «raggiungere quante più persone possibile perché si sia capaci di dire insieme: basta violenza contro le donne».