Mura Magistrali di viale Galliano al Comune: si sblocca la riqualificazione delle piscine Lido

Le Mura Magistrali di viale Galliano diventano del Comune di Verona, il Demanio e la Soprintendenza hanno già autorizzato il trasferimento, mancherebbe solo la firma ufficiale. Lo hanno annunciato da Palazzo Barbieri, sottolineando che si sarebbe così arrivati alla fine della questione: sarebbero infatti state sanate le irregolarità che bloccavano il passaggio di proprietà e legittimate le opere esistenti di questa porzione di Mura, sbloccando di conseguenza anche i lavori alle piscine lido, uno dei temi di questa campagna elettorale.

Con la sottoscrizione dell’atto dunque, viene comunicato che anche il nodo del centro natatorio sarà sciolto: progetto e finanziamento sarebbero già a bilancio con quasi 3 milioni di euro, così l’Amministrazione comunale potrà finalmente dare il via alla gara e ai lavori veri e propri. Come un cane che si morde la coda, il mancato trasferimento delle Mura, infatti, non avrebbe consentito il procedere della riqualificazione dell’area sportiva, tanto attesa dai veronesi.

E sarebbero già in cantiere anche i passaggi di proprietà delle mura di via Ippolito Nievo, di Porta San Zeno e Porta San Giorgio.

Ad annunciare il trasferimento, giovedì mattina in diretta streaming, l’assessore al Patrimonio Nicola Spagnol, dopo mesi di lavoro per arrivare all’ok di Demanio e Soprintendenza.

«A piccoli passi arriveremo al trasferimento completo, questo consentirà al Comune di riqualificare e utilizzare appieno le mura magistrali, un patrimonio storico-architettonico di 9 chilometri – ha detto l’assessore -. È un’operazione di cui parlai per la prima volta nel 1999, quando ero amministratore a Palazzo Barbieri. Da allora nessuno riuscì a portare a casa questo risultato. Siamo orgogliosi del lavoro fatto assieme agli uffici dell’Edilizia privata per regolarizzare tutta la scheda relativa alle piscine Lido. E ora di arrivare al trasferimento definitivo frutto della collaborazione con il Demanio e la Soprintendenza, che ringrazio».

Le mura su via Nievo sono oggi sede dell’omonima polisportiva, la cui palestra è di proprietà di Veneto Agricoltura. Porta San Giorgio ospita gli scout e attività di gruppi di ragazzi. Porta San Zeno è sede del giardino d’estate, campi da calcio e tennis.