Percorso per amanti della mountain bike inaugurato nella Pineta Sperane

Inaugurato a San Zeno di Montagna il percorso permanente "XCO Pineta Sperane", un tracciato ad anello di 3 chilometri e mezzo immerso nella pineta, da percorrere in sella alla mountain bike.

"Bissaboa", "Dai-No", "Stua", "Siluro", "Maze" sono alcuni dei nomi dati ai tratti più affascinanti e adrenalinici del percorso. E il totem informativo, posto come punto di partenza sopra i parcheggi della pineta, spalancherà agli appassionati delle due ruote le porte del mondo della mountain bike cross country: una disciplina olimpica che prevede un circuito con curve strette, salite e discese su terreni misti, fatti di terra, rocce e ghiaia.

Presenti, al taglio del nastro, il sindaco di San Zeno di Montagna Maurizio Castellani, l'assessore al turismo Carlo Gambino e i dirigenti della federazione ciclistica italiana. «Grazie alla realizzazione di questo circuito, gli appassionati della mountain bike a San Zeno di Montagna sono a casa», ha dichiarato il sindaco Castellani.

E la prima tappa del più importante circuito di cross country italiano, gli Internazionali d'Italia Series, si è tenuta proprio a San Zeno di Montagna. Nelle categorie Élite e Junior hanno brillato i campioni nazionali Luca Braidot e Martina Berta e nelle categorie giovanili e master sono stati più di mille gli atleti alla partenza. «Siamo soddisfatti - ha affermato l'organizzatore Michele Mondini - abbiamo messo in piedi, in collaborazione con il Comune, un evento molto importante che sta diventando un volano per alberghi, bar e negozi della zona. Inoltre, siamo felici di aver inaugurato questo percorso che diventerà sicuramente un punto di riferimento sia per gli atleti professionisti che per gli amatori».

Una partnership quella tra Internazionali d'Italia Series e Comune di San Zeno di Montagna che in pochi anni ha regalato numerose soddisfazioni al mondo della mountain bike. «Abbiamo inaugurato un parco dedicato alla mountain bike che lascerà sicuramente un segno indelebile nel panorama sportivo del Monte Baldo e del Lago Garda - ha concluso Gambino - Un percorso permanente che sarà un catalizzatore per atleti professionisti o semplici appassionati che potranno finalmente allenarsi in un percorso tecnico e adrenalinico, portando famiglie e amici a scoprire le bellezze di San Zeno di Montagna».