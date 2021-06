Piazza Bra, un museo a cielo aperto di vetture storiche grazie alla Mille Miglia

Questa mattina, 19 giugno, la Mille Miglia è arrivata a Verona. In Piazza Bra è stato possibile vedere, come in un museo a cielo aperto, le 375 auto che partecipano alla trentanovesima edizione di questo storico evento. Una grande giornata organizzata dal Comune di Verona e da Aci.

Ad accogliere in piazza gli equipaggi, il sindaco Federico Sboarina insieme al presidente del consiglio comunale Leonardo Ferrari. Presenti anche Adriano Baso e Riccardo Cuomo, presidente e direttore dell'Automobile Club Verona, ed il comandante della polizia locale Luigi Altamura. Il sindaco Sboarina e il presidente Baso hanno incontrato poi gli equipaggi veronesi, composti da Stefano Brendolan, Giorgio Ciresola e Luigi Mion.

«Verona città di cultura, tradizione, vino e motori - ha sottolineato il sindaco - È un grande giorno per la città scaligera, ricco di eventi straordinari, iniziato con la Mille Miglia. È il giorno della rinascita. Oggi, da queste mura, riparte il nostro Paese. E riprendono in 24 ore spettacoli dal vivo, manifestazioni fieristiche e grandi eventi con migliaia di persone, nel segno delle grandi eccellenze, che fanno dell’Italia un unicum al mondo. Per riuscirci abbiamo messo in campo tutte le forze a disposizione quando nessuno poteva immaginare che saremmo davvero giunti a questo traguardo. Da inizio anno, anche quando eravamo in zona rossa, ciò che ho chiesto a tutti è stato di farci trovare pronti per ripartire non appena fosse stato possibile, diventando così un modello per il nostro Paese e per l’Europa. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per dar vita a tutto questo che, guardando indietro, sembrava una montagna da scalare. Un concentrato di eventi che genera nuova linfa vitale, con la quale non si potrà che rifiorire».