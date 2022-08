A Castelnuovo del Garda è stato inaugurato il nuovo superstore Migross

Migross ha inaugurato questa mattina il nuovo Superstore a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Il punto vendita adotta il nuovo concept studiato da Migross a «ridotto impatto ambientale e con servizi innovativi e tecnologici, che rendono piu? semplice e diretto il contatto con il cliente durante la shopping experience». All’interno sono presenti importanti novita? tecnologiche: tutti i prodotti hanno un sistema di etichette elettroniche di ultima generazione, sono state installate le casse automatiche e il selfshopping che rendono la spesa piu? pratica, indipendente e veloce. Infine, in tutta l’area del Superstore e? disponibile il wi-fi guest libero e gratuito.

Per Marco Mion, responsabile commerciale, «Migross da sempre pone al centro il cliente. A lui ci siamo ispirati per la realizzazione di questo moderno Superstore. Abbiamo sviluppato una formula commerciale volta a soddisfare i molteplici bisogni creando differenti store specializzati». Il Superstore di Castelnuovo ospita, infatti, tutti gli store specializzati che fanno parte della ricca offerta di Migross. Al suo interno si puo? trovare Buddy, il pet store dedicato agli amici animali, Beautypharma, la parafarmacia di casa Migross e La Pral, la storica insegna di Verona dove pasticceri e fornai sfornano migliaia di prodotti ogni giorno.

Oltre che negli store specializzati, anche sugli scaffali grande rilevanza viene data alle referenze a marchio. Oltre alla linea mainstream, Migross dispone di una linea premium, Re di Sapori, della linea Wita, un brand che raggruppa tutti i prodotti biologici, freefrom e arricchiti, e di Wita Eco, dedicata ai prodotti per la cura della casa con occhio attento all’ambiente. A completamento dell’offerta esclusiva Migross si trovano Fresco Mio, brand di riferimento per i prodotti freschi e Stile Libero, marchio dedicato al no food e in particolare all’abbigliamento.

Secondo Alessandro Vesentini, responsabile acquisti, «Migross ha deciso di rispondere alla crescente esigenza di convenienza, nonostante i forti rincari di periodo, con un’offerta al pubblico competitiva. I prodotti a marchio Migross in particolare, rappresentano un’importante alternativa a garanzia di qualita? e convenienza». L’offerta commerciale si chiude con la presenza di Evanite?, un centro di bellezza e benessere per il corpo e per lo spirito. Entro la fine dell’anno, inoltre, Migross conta di inaugurare l’area ristorazione posta al piano superiore dell’immobile dove sara? possibile gustare differenti pietanze dalla colazione alla cena: «Speriamo che questo punto vendita, - conclude Marco Mion - possa essere un punto di riferimento per la comunita? locale e il gran numero di turisti presenti sul Lago di Garda nel periodo estivo».