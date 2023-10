Nuova mensa universitaria a chilometro zero nella Galleria Filippini

Partirà ufficialmente alle 11.30 di lunedì 13 novembre il servizio di ristorazione a chilometro zero per gli studenti universitari, con l'attivazione di una nuova mensa nella Galleria Filippini.

Il via libera al nuovo servizio è stato dato martedì scorso, 24 ottobre, con l'accoglimento da parte dell'amministrazione comunale di Verona della proposta dell'assessore al commercio Italo Sandrini e del dirigente Mario Petrin. È stato così ratificato il progetto nato dall’intesa tra l'Esu (l'ente regione per il diritto allo studio universitario) e Coldiretti Verona. Il progetto prevede l’attivazione di un servizio integrativo di ristorazione collettiva per gli studenti iscritti all'università, all'accademia di belle arti e al conservatorio di Verona. «Come amministrazione cerchiamo di andare incontro ai bisogni degli studenti e alle loro famiglie, sostenendo le iniziative che possano contenere le spese legate al corso di studi e nel contempo garantire anche una sana alimentazione, che consenta loro di consumare pasti di ottima qualità a costi contenuti», ha commentato l’assessore al commercio Sandrini.

Il servizio verrà garantito per conto di Coldiretti dalla cooperativa sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria che gestisce la cucina del mercato coperto di Galleria Filippini. «Da oltre 45 anni la nostra cooperativa - ha spiegato il presidente Gianfranco Zavanella - si propone di creare occasioni occupazionali per persone in condizione di svantaggio e da qualche anno lo facciamo anche nel campo della ristorazione sociale. Grazie a questo nuovo progetto in Galleria Filippini realizziamo appieno la nostra mission dedicata all’inclusione sociale».

Gli studenti universitari, per accedere alle tariffe agevolate, dovranno necessariamente identificarsi attraverso una apposita applicazione gestita dall’Esu. In seguito potranno recarsi negli spazi del Mercato Coperto tutti i giorni, festivi compresi, nella fascia oraria del pranzo. «Un accordo che non ha precedenti e che permetterà agli studenti e alle studentesse iscritte all'ateneo scaligero, all’accademia e al conservatorio di usufruire di un servizio di ristorazione innovativo e che pone l’accento sulle produzioni di qualità del nostro territorio, principio richiamato anche negli obbiettivi strategici che la Regione ha condiviso con gli enti per il diritto allo studio», ha dichiarato il presidente di Esu Claudio Valente.

«Grazie a questo progetto - ha concluso il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini - gli universitari potranno godere di pasti cucinati con prodotti del territorio rispettosi della stagionalità. Al tempo stesso le eccellenze delle nostre aziende verranno valorizzate attraverso un canale del tutto nuovo».