A Verona riapre il Mercato coperto di Campagna Amica in Galleria Filippini e la domenica torna il pesce dell'Adriatico

Il Mercato di Galleria Filippini riapre i battenti. Dopo la pausa per le festività natalizie, il Mercato Coperto di Campagna Amica che ha sede via Macello, 5 sabato 13 e domenica 14 gennaio, dalle ore 8, apre nuovamente le porte ai cittadini veronesi. I produttori sono infatti presenti con i loro banchi che presentano verdura e frutta invernali come verze, broccoli e kiwi, ma è disponibile anche un intero desk dedicato all’olio dell’azienda Colle d’Oro sul Lago.

Visto il grande apprezzamento pregresso, torna anche il pesce dell’Adriatico: vongole, branzini e granchio blu freschissimi potranno essere acquistati tutte le domeniche a partire dalle 10. Il sistema di vendita diretta, che è una delle principali leve della "multifunzionalità", continua a ottenere risultati economici significativi in Italia dove c’è la più estesa rete organizzata di mercati contadini con 15 mila agricoltori coinvolti in circa 1.200 farmers market di Campagna Amica.

«I mercati dei contadini - ha spiegato Franca Castellani, presidente di Veronatura che per Coldiretti Verona gestisce i punti vendita a Km Zero - non sono solo un luogo di commercio. I nostri 23 mercati negli anni sono diventati dei veri e propri centri di divulgazione e hanno favorito la diffusione di una corretta cultura alimentare fondata su qualità, sicurezza e legame col territorio. Il Mercato Coperto di Galleria Filippini ne è un esempio significativo».

Secondo un’indagine condotta dall’Università di Verona per conto di Coldiretti Verona sui frequentatori del Mercato Coperto, è il rapporto diretto con i produttori l’elemento che spesso fa scegliere i mercati di Campagna Amica. Per il 95% degli intervistati, infatti, le informazioni ricevute direttamente dai titolari dei banchi sono fondamentali e si arriva ad attribuire un valore molto elevato anche alla gentilezza come fattore importante per l’orientamento in fase di acquisto (91%).