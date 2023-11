Più prodotti bio nelle mense scolastiche. E potenziati controlli e cucine

Dall'orto alla tavola delle mense scolastiche di Verona. Sono sempre di più i prodotti bio e del territorio che vengono inseriti nei menù delle scuole, affinché i bambini non solo mangino bene ma imparino anche ad alimentarsi in modo sano per la propria salute e per quella del pianeta. Va in questa direzione l’impegno del Comune di Verona che nell’ultimo anno ha promosso la sana alimentazione nelle scuole attraverso il miglioramento del servizio di ristorazione. Una promozione sostenuta con investimenti specifici e con iniziative mirate.

Il progetto vede il Comune insieme ad Agec, Ulss 9, al Comitato di ristorazione cittadina e alle Acli veronesi. Tutti uniti nella necessità di spiegare ai piccoli e alle loro famiglie il nesso tra salute, alimentazione sana e sostenibilità ambientale, anche per realizzare un vero cambiamento delle abitudini.

Su questo il Comune sta lavorando, portando nelle tavole delle scuole prodotti bio, sostenibili e del territorio e aumentandone in modo significativo la presenza nel menù con ricette messe a punto insieme ai genitori, garantendo controlli altamente certificati sulla qualità del cibo, limitando il più possibile lo spreco alimentare e investendo sulla manutenzione straordinaria delle cucine interne con una programmazione pluriennale.

A gennaio 2024, le scuole dotate di cucina interna saranno 77 su 126, più della metà. Agec ha infatti portato a termine il piano di internalizzazione delle cucine interne diminuendo in modo significativo il numero delle scuole servite dal pasto veicolato. Non solo, si è intervenuti anche sul trasporto, studiando i percorsi per renderlo più efficiente. Ed alcune cucine interne sono state predisposte per realizzare i pasti per le scuole vicine.

«Restituiamo il lavoro fatto nell’ultimo anno insieme ad Agec sulla qualità delle mense scolastiche e sulle iniziative avviate in tal senso - ha spiegato l’assessora alle politiche educative e alla salute Elisa La Paglia - I nostri bambini devono sapere perché è importante preferire alcuni cibi piuttosto che altri, ma è altrettanto importante che questo cibo venga consumato. Per questo ringrazio i genitori del Comitato ristorazione cittadina che ci aiutano nella creazione di ricette non solo sane ma anche invitanti. C’è poi il tema della riapertura delle mense interne alle scuole, che incide sulla gradevolezza e sul consumo del cibo a cui a sua volta si lega il progetto sul recupero degli alimenti».

«Le scelte e l'agire del Comune e di Agec sono orientate in modo significativo alla qualità del servizio di ristorazione scolastica, attraverso una serie di iniziative e di investimenti che ci consentono di superare lo standard dei criteri qualitativi previsti dalla normativa di riferimento - ha aggiunto la presidente di Agec Anita Viviani - Agec ha programmato uno stanziamento di 60mila euro all’anno per i lavori edili e impiantistici relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle nostre cucine interne. L'anno scorso Agec ha provveduto alla risistemazione della cucina dell’infanzia statale La Magnolia e quest’anno della cucina del nido il Quadrifoglio. L'anno prossimo toccherà alla cucina del nido Il Cucciolo e nel 2025 alla cucina del vido Stadio. Ed Agec ha stanziato fino a 155mila euro all’anno per la manutenzione e sostituzione delle apparecchiature e delle dotazioni delle cucine. Sono poi circa 500mila gli euro investiti in controlli e monitoraggi che sono eseguiti da una ditta specializzata. Dall’inizio dell’anno al 30 ottobre 2023 si contano 707 controlli, a cui vanno aggiunte 5 ispezioni che i Nas hanno effettuato senza rilevare alcuna non conformità».