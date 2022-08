Si sono sposati nella provincia di Verona Serkan Cayoglu e Ozge Gurel di "Cherry Season"

Dalla Turchia all'Italia e precisamente a Verona, sono volati Serkan Cayoglu e Ozge Gurel i due protagonisti di "Cherry Season la stagione del cuore", serie turca composta da due stagioni che qui in Italia è stata trasmessa nellle estati 2016 e 2017 su Canale 5. Ozge Gurel è inoltre stata protagonista delle serie "Bitter Sweet ingredienti d'amore" e "Mr Wrong lezioni d'amore", con l'attore turco Can Yaman, andate in onda rispettivamente nelle estati 2019 e 2021 sempre su Canale 5.

All'interno della serie i due attor,i chiamati Oyku e Ayaz, hanno coronato il loro sogno e ora pure nella realtà. Pare infatti che i due si siano innamorati proprio sul set di "Cherry Season" (Kiraz Mevsimi in Turchia) e ora hanno deciso di promettersi amore eterno a Villa Rizzardi. Arrivati in Italia il 10 agosto, hanno deciso non solo di visitare Verona, con alcuni amici ospiti del matrimonio, ma si sono concessi anche una bella escursione a Venezia. Come riporta il blog MediaTurkey, al matrimonio è arrivata anche la manager di Ozge, Gunfer Gunaydin, che gestisce anche Kerem Bursin. Tra gli invitati anche la giornalista Oya Do?an, la famiglia degli sposi e moltissimi amici dalla Turchia.

Per le nozze si parlava di un castello in realtà la coppia ha scelto una splendida villa. Villa Rizzardi è una villa veneta risalente alla fine del XIX secolo (probabilmente tra il 1868 e il 1870). Essa si trova nel Comune veronese di Negrar (in località Pojega), in Valpolicella, nella provincia di Verona. La villa è stata edificata dai conti Rizzardi, padroni dei territori ove sorge fin dal 1677, ed è tuttora proprietà famigliare.