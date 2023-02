Lotto, quasi 100mila euro vinti in Veneto. A Belfiore premio da 19mila euro

L'ultimo concorso del lotto ha distribuito premi per 8,4 milioni di euro in tutta Italia, di cui 97.925 euro di vincite solo in Veneto, come riportato da Agipronews. E le province più fortunate sono state quelle di Treviso, Padova, Verona e Vicenza.

La vincita più alta della giornata in tutta la regione è stata a Montebelluna, nel Trevigiano, dove un fortunato giocatore ha vinto 31.500 euro. A San Martino di Lupari, in provincia di Padova, sono stati vinti 28.425 euro. E altre due vincite da 19mila euro ciascuna sono state centrate a Belfiore e a Vicenza.