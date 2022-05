A grande richiesta si aggiungono altre due date di Ligabue all'arena di Verona

A nove anni di distanza dal suo ultimo concerto all’arena di Verona, Luciano Ligabue torna live in uno dei luoghi simbolo della musica italiana. Agli appuntamenti già annunciati - il 27, 29 e 30 settembre - si aggiungono, a grande richiesta, due nuove imperdibili date all'arena di Verona l’1 e il 3 ottobre 2022, come annunciato pochi minuti fa dallo stesso Ligabue in diretta ai microfoni di Rtl 102.5.

I biglietti per le nuove date in arena saranno disponibili in prevendita dalle ore 16 di domani, giovedì 5 maggio, su Ticketone. Info su www.friendsandpartners.it e ticketone.it . Per gli iscritti al Bar Mario biglietti in pre-sale dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 4 maggio (https://www.ligabue. com/barmario).

Ma le novità non finiscono qui… poche ore fa è uscita "Non cambierei questa vita con nessun’altra" (Warner Music), la nuova canzone inedita di Ligabue che verrà presentata live in occasione dell’atteso evento "30 anni in un giorno" con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

"Non cambierei questa vita con nessun’altra" è disponibile al seguente link: https://ligabue.lnk.to/NcQvCnA. Il brano è accompagnato da un video, diretto da Luciano Ligabue e Riccardo Guarneri, e visibile qui: https://www.youtube.com/watch? v=uswbU5yGcTs.

Ad ottobre poi Luciano Ligabue sarà protagonista di quattro concerti nelle principali città europee. Ecco le date: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 20 maggio), 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 25 maggio), 30 ottobre al Bataclan di Parigi (recupero del 26 maggio), 31 ottobre al 2 Shepherd's Bush Empire di Londra (recupero del 22 maggio). Tutti i biglietti acquistati per le date europee resteranno validi per le nuove date, chi non fosse nella possibilità di partecipare agli show potrà chiedere il rimborso del biglietto. Tutte le info su www.friendsandpartners.it.