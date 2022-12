Strade, marciapiedi e fogne, oltre 2 milioni di euro per opere in tutti i quartieri

Messa in sicurezza di piste ciclabili e spartitraffico nei tratti stradali più pericolosi, rifacimento di strade e marciapiedi e redazione di un "Piano per l'adeguamento idraulico delle reti fognarie del Comune di Verona", oltre alla sistemazione delle reti di raccolta delle acque piovane a Poiano, in Piazza Penne Mozze. Questi sono gli studi di fattibilità e i finanziamenti approvati ieri, 20 dicembre, dalla giunta comunale di Verona per una serie di interventi che saranno effettuati nel corso del 2023 in tutti i quartieri. Costo complessivo: oltre 2 milioni di euro.

«Un primo ampio programma lavori a cui sono state destinate risorse importanti - ha evidenziato l’assessore alle strade, giardini e arredo urbano Federico Benini - Prevediamo di incrementarlo ulteriormente nel corso del prossimo anno, per garantire una regolare attività di manutenzione di strade e di marciapiedi cittadini. Per il bilancio 2023 saranno aumentate le risorse a disposizione delle circoscrizioni, che passeranno dagli attuali 150mila euro annui a 200mila. Questi primi investimenti riguardano opere di sistemazione ordinaria e straordinaria in tutti i quartieri e in più, grazie ad un finanziamento ministeriale di un milione di euro, sarà possibile dare avvio ai lavori di sistemazione della rete fognaria per la raccolta e smaltimento delle acque piovane a Poiano».

La giunta comunale ha dunque approvato il progetto definitivo di intervento per il rifacimento di diversi marciapiedi e tratti stradali in tutte le circoscrizioni. Lavori finanziati quest'anno con 500mila euro e che prenderanno avvio dai primi mesi del 2023.

In prima circoscrizione si interverrà in Piazza Bra, Via Roma, Corso Porta Borsari, Via Anfiteatro, Via Dietro Anfiteatro, Piazza San Nicolò, Via Tazzoli, Via Leoncino, Via Cattaneo, Piazza Mura Gallieno, Via San Cosimo, Via Zambelli, Piazzetta Serego, Via Fratta, Vicolo Disciplina, Vicolo Chiodo, Vicolo Brusco e Via Sottoriva.

In seconda circoscrizione i lavori riguardano Via Prati, Via Rizzoni, Via San Rochetto, Strada del Casalino, Via Liberale da Verona, Via Quinzano.

In terza circoscrizione: Via Zancle, Lungadige Catena, Piazzale Olimpia, Via Negrelli, Via Monte e Viale Sicilia.

In quarta circoscrizione: Via Mantovana e Via Brigata Cuneo.

In quinta circoscrizione: Via Cà di Aprili e Strada La Rizza.

In sesta circoscrizione: Via Rigoletto, Via Zagata, Via San Felice, Via Pontedera, Via Cendrata, Via Beviglieri e Via Cappelli.

In settima circoscrizione: Via Belluzzo, Via Confortini, Via Bernini Buri, Via Dolomiti, Via Ligabò, Via Monte Tesoro, Via dei Sogari, Via Galilei e Via Monte Bianco.

In ottava circoscrizione: Via dei Peschi, Via Frizzolana, Via Poiano, Via Sant’Eurosia e Via Nicolini.

Per il 2023 sono inoltre previsti nuovi stanziamenti di 500mila euro per il rifacimento e completamento di strade e marciapiedi, 300mila euro per la riasfaltatura delle strade, 200mila euro per interventi urgenti di messa in sicurezza delle piste ciclabili e di 100mila euro per la manutenzione di guardrail e spartitraffico.

Infine, grazie ad un finanziamento ministeriale di circa 1 milione di euro saranno effettuati dal Comune, in collaborazione con Acque Veronesi, a Poiano in Piazza Penne Mozze lavori di sistemazione della rete fognaria di tipo misto, per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane al fine di agevolarne il deflusso. L'intervento avrà un costo complessivo di circa 800mila euro. Inoltre, con i restanti 200mila euro di stanziamento ministeriale è stata programmata la redazione di un "Piano per l’adeguamento idraulico delle reti fognarie del Comune di Verona", finalizzato all’individuazione degli interventi necessari alla risoluzione delle criticità della rete fognaria.