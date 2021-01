Lavori stradali al via nel centro di Verona: i provvedimenti viabilistici

Dal 26 gennaio prenderà il via il rifacimento di un tratto di pavimentazione dissestato in Corso Porta Nuova, mentre dal 27 via Alberto Mario verrà chiusa per un mese alla circolazione

Per circa un mese via Alberto Mario, a Verona, sarà chiusa alla circolazione. La strada, a partire da mercoledì 27 gennaio, sarà oggetto di un ampio intervento di sistemazione, che porterà al rifacimento della pavimentazione nel tratto compreso tra l’intersezioni con via Cantore e piazzetta Scalette Rubiani.

Per tutto il periodo dei lavori la circolazione su via Cattaneo sarà consentita dalla temporanea apertura, con accesso da corso Cavour, di via Oberdan.

Il transito dei veicoli provenienti da via Diaz o corso Cavour sarà così eccezionalmente consentito, su un unico senso di marcia, da via Oberdan aperta alla circolazione. La via tornerà pedonale al termine dei lavori su via Mario.

LIMITAZIONI E DIVIETI - Per consentire i lavori viene istituito il divieto di transito in via Alberto Mario, nel tratto compreso tra l’intersezioni con via Cantore e piazzetta Scalette Rubiani. In via Cantore, per i soli frontisti, doppio senso di marcia da e per corso Cavour.

Divieto di sosta H24, con facoltà di rimozione, in via Cantore, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Mario e l’intersezione con largo Guido Gonella.

«Un intervento di sistemazione – precisa l’assessore alle strade Marco Padovani –, che porterà alla completo rifacimento della pavimentazione di via Mario, oggi particolarmente ammalorato. Trattandosi di una strada di collegamento quotidianamente utilizzata per il transito dei veicoli, che da corso Cavour si collegano a via Cattaneo, per tutta la durata dei lavori, in via eccezionale, sarà consentita la circolazione dalla pedonalizzata via Oberdan».

Porta Nuova

Prenderanno il via martedì 26 gennaio, per la durata di una settimana, i lavori per il rifacimento di un tratto di pavimentazione dissestato in Corso Porta Nuova, all'incrocio con via Dei Mutilati. Inoltre, sarà effettuato l’intervento per il posizionamento di dissuasori divelti o mancanti a protezione della pista ciclabile, nel tratto tra via Dei Mutilati e piazza Pradaval.

Per consentire i lavori, dal 26 gennaio, divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata di via Dei Mutilati e limitazione della velocità a 30 Km/h nell’area di cantiere.