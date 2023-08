Più telecamere e nuovo impianto di controllo degli accessi al Parcheggio Tribunale

Sostituire per potenziare e migliorare il servizio, questo il mantra di Amt3. L'azienda, dall'11 al 13 settembre, predisporrà un nuovo impianto di controllo degli accessi al Parcheggio Tribunale, triplicando le postazioni di pagamento: due onnicomprensive per la riscossione in qualsiasi modalità e la terza solo mediante pagamenti elettronici. Pagamenti che si potranno fare comodamente seduti nell'abitacolo dell'auto, davanti alla colonnina della sbarra d'uscita.

Amt3 vuole trasformare il Parcheggio Tribunale in una struttura dinamica per ridurre gli incolonnamenti. E intende farlo con un sistema smart, in linea con ogni esigenza, che dopo un breve periodo di transizione completerà il quadro del nuovo corso, permettendo di pagare con Telepass e UnipolMove.

Aumenterà inoltre il numero e la qualità delle videocamere presenti sul posto, ognuna delle quali sarà messa in rete attraverso il circuito coordinato dalla sala di controllo del Parcheggio Centro, presidiato tutto il giorno dal personale sempre disponibile ad aiutare gli automobilisti da remoto o in presenza.

Con l’anno nuovo, infine, è previsto anche il riconoscimento della targa in ingresso, per ovviare ad inutili perdite di tempo da parte dell’automobilista nel caso smarrisse il ticket.

Nelle date interessate dai lavori (11, 12 e 13 settembre), Amt3 garantisce continuità di servizio sia per gli utenti occasionali che per gli abbonati.

Infine, nel 2024, è prevista la sostituzione dell’automazione anche per l’area camper di Via Dalla Bona, un intervento molto importante perché, in aggiunta alle semplificazioni di pagamento, aumenterà il livello di sicurezza, riqualificando la zona con tecnologie d’avanguardia.