Copertura del Palazzetto dello sport Agsm Forum: dalla giunta arriva l'ok per lavori da 300 mila euro

Dal Comune di Verona fanno sapere che, venerdì 1 marzo, è arrivato il via libera da parte della giunta al progetto di fattibilità tecnico economica per un nuovo ampio intervento di sistemazione di parti della copertura esterna del Palazzetto dello Sport Agsm Forum. I lavori, secondo quanto viene spiegato in una nota, riguarderanno nello specifico «il trattamento protettivo delle strutture metalliche esterne di copertura, sulle quali vi è una presenza abbastanza diffusa di ruggine sia lungo i vari profili metallici che in corrispondenza delle giunzioni bullonate». Si tratta, chiariscono da Palazzo Barbieri, di «un fenomeno ossidativo particolarmente marcato nel lato nord dell’edificio, che però non presenta, come da valutazioni tecniche effettuate, situazioni evidenti di intaccamento profondo».

Vi sarebbe comunque la necessità di intervenire rapidamente con l’esecuzione di un nuovo trattamento protettivo e, durante l’esecuzione dei lavori, di verificare lo stato di fissaggio di tutte le giunzioni bullonate delle travi di copertura. L’opera, rientrante nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2023/2025, avrà «un costo complessivo di 300 mila euro, finanziato dal Comune di Verona mediante l’utilizzo dell’avanzo di bilancio». I lavori riguardano in particolare l'esportazione delle superfici metalliche deteriorate, l'eliminazione della polvere dal supporto mediante spazzolatura o soffiatura e, infine, la pulizia, applicazione di smalto antiruggine e di pittura anticorrosiva.