Pronta a partire la manutenzione per far riaprire il Centro ittiogenico sperimentale

Regione Veneto e Veneto Agricoltura, in accordo con la Provincia di Verona, stanno programmando la riapertura del Centro ittiogenico sperimentale di Bardolino. La cerimonia di avvio della necessaria manutenzione a strutture ed impianti, finalizzata al prossimo avvio produttivo, si svolgerà giovedì prossimo, 15 dicembre, alle 10.30. All'evento saranno invitati l'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari, i rappresentanti della Provincia di Verona, i sindaci dei Comuni interessati e altre autorità pubbliche, oltre alle associazioni di pescatori sportivi del Lago di Garda.

Nell'occasione saranno presentati anche alcuni progetti per la conservazione della biodiversità ittica del lago, che vedono la regia della Regione Veneto ed il coinvolgimento di enti pubblici e privati.

Il Centro, dotato di oltre 100 vasche di diversa dimensione e funzione, riprenderà le attività di studio e riproduzione delle principali specie ittiche autoctone del Lago di Garda e diventerà un punto di riferimento per la conoscenza della sua ecologia per la popolazione e i turisti che frequentano le sue rive.

Segno tangibile di questa nuova vita del Centro ittiogenico sperimentale sarà il posizionamento sulla parete esterna, lungo la passeggiata frequentata in stagione da migliaia di turisti, di alcuni pannelli che spiegano le attività della struttura e illustrano i principali pesci presenti nelle acque del lago.