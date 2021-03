Strada rovinata da maltempo a Moruri, cominciati lavori di consolidamento

Sono iniziati i lavori per ripristinare il tratto di strada di Verona, in località Moruri, danneggiato dalla frana causata dal nubifragio di fine agosto. La via interessata dall'intervento è Contrada Duello, nell'ottava circoscrizione.

Il violento maltempo dell'estate scorsa aveva provocato un cedimento profondo circa 15 centimetri che ha comportato la frana verso valle di parte della scarpata e della relativa banchina, per una strada che risultava visibilmente indebolita. La zona era stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza e nel frattempo era partita subito la programmazione dei lavori di consolidamento e ricostruzione per garantire la percorribilità della strada a tutti gli utenti, compresi i mezzi pubblici e di soccorso.

Un intervento corposo, che prevede due fasi di lavoro. La prima, e più articolata, serve per realizzare la vera e propria opera di contenimento della scarpata, con una soletta di calcestruzzo armato alla base su tutto lo sviluppo longitudinale della frana. La seconda, a seguire, sarà la fresatura e riasfaltatura del piano stradale con ripristino della funzionalità viabilistica e della segnaletica orizzontale.

Il costo dell’opera, finanziata dal Comune, è di 40mila euro. I lavori si concluderanno entro metà marzo.



(Lavori a Moruri)

«Come promesso, mettiamo definitivamente in sicurezza questa porzione di territorio - ha commentato il sindaco Federico Sboarina - Il nubifragio qui ha causato una frana pericolosa, siamo intervenuti subito per metterla in sicurezza a garanzia dell'incolumità pubblica, ora interveniamo in modo risolutivo».

«La località di Moruri è stata una delle prime ad essere monitorate dopo il nubifragio - ha aggiunto l'assessore alle strade Marco Padovani - Con gli uffici della circoscrizione abbiamo realizzato subito la portata e programmato i lavori. Sfruttiamo la necessità dell'opera di consolidamento per intervenire anche sull'asfalto, che verrà completamente rifatto. Tempo una decina di giorni e i lavori saranno completati».