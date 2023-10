Nuovi lavori in arrivo lungo l'autostrada A4 questa settimana

Anche questa settimana, avranno luogo una serie di lavori lungo l'autostrada A4.

Per cantieri urgenti relativi allo smaltimento delle acque dal ponte dell'Adige, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Sud e Verona Est (dal Km 284+800 al Km 285+500), si viaggerà su una sola corsia, o due di cui una ridotta, nelle notti di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo

Interventi di posa dei dispositivi di sicurezza sotto il ponte Area Scaligera, avranno luogo ancora in carreggiata est (direzione Venezia) ma tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 293+000 al Km 292+200 e dal Km 298+000 al Km 299+000), dove gli utenti della strada avranno a disposizione due corsie di marcia di cui una ridotta nelle notti di mercoledì 4 e venerdì 6 ottobre dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo.

Il medesimo intervento riguardera anche la carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est (dal Km 302+600 al Km 301+600), dove si viaggerà su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta, nella notte di giovedì 5 ottobre dalle ore 23 fino alle ore 5 del giorno successivo.

La Provincia di Verona inoltre ha comunicato che verranno istituiti, dal 2 al 6 ottobre nella fascia oraria tra le 7.30 e le 18.30, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo alcuni tratti della Sp 37a “dei Ciliegi”, nel comune di Illasi. I cantieri prevedono interventi di riasfaltatura della provinciale.

Inoltre è scattata l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti della strada provinciale 41a “del Menà”, nel comune di Castagnaro. Le limitazioni, previste fino al 31 dicembre, nella fascia oraria tra le 8 e le 18 festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire la ripavimentazione della strada in seguito agli scavi per la posa di infrastrutture per la fibra ottica.