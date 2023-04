Cantieri stradali e corsie di marcia ridotte in A4 nei prossimi giorni

Nuovi interventi in arrivo lungo l'autostrada A4, con possibili disagi per gli utenti.

Le lavorazioni di riposizionamento dei New Jersey dal Km 292+100 al Km 291+000, riguarderanno la carreggiata Ovest (direzione Milano) tra i caselli di Soave e Verona Est, dove si viaggerà su due corsie ridotte di marcia nelle notti di giovedì 13 e venerdì 14 aprile, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Alcuni lavori di ripavimentazione riguarderanno invece la carreggiata est (direzione Venezia), tra i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (dal km.273+300 al Km. 277+800), dove i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia, o due di cui una a larghezza ridotta, dalle ore 21 di venerdì 14 alle ore 12 di domenica 16 aprile.

Strade della provincia

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali: Sp 16 “della via Cara”, nel comune di Mezzane di Sotto, dall'11 al 28 aprile festivi esclusi, nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17, per consentire la posa di linee elettriche; Sp 6 “dei Lessini”, nel territorio di Grezzana, dall'11 al 21 aprile festivi esclusi, nella fascia oraria tra le 7 e le 19, per permettere alcuni interventi alla rete idrica.

Inoltre, sempre sulla Sp 6, nel comune di Roverè Veronese, verrà sospesa la circolazione per tratti e per intervalli di tempo contenuti, tra il 15 e il 18 aprile nella fascia oraria tra le 6 e le 21. In quest'ultimo caso la limitazione è necessaria per consentire alcune riprese televisive.

Verranno inoltre istituiti il limite di velocità a 30 km/h e il doppio senso di circolazione, regolato da semaforo o da movieri, sulla rotatoria tra via Campagna Rossa, via Mongabia, via Castelnuovo e via Custoza, lungo la Sp 27 nel comune di Castelnuovo del Garda. Le modifiche alla circolazione, previste dalle ore 7 del 18 aprile alle 18,30 del 21 aprile, sono necessarie per consentire la realizzazione di un nuovo tratto fognario per conto di Azienda Gardesana Servizi.

Infine, dalle 8.30 del 12 aprile alle 18 del 14 aprile, verrà sospesa la circolazione sulla corsia in direzione Verona di un tratto extraurbano della Sp 6 “dei Lessini”, dalla rotatoria di Stallavena allo svincolo “San Micheletto” nel comune di Grezzana. Le limitazioni sono necessarie per consentire alla Provincia di effettuare alcuni rilievi propedeutici al progetto esecutivo di ripristino del ponte sul Vaio Briago.