Autostrada A4: due notti di lavori tra i caselli di Verona Est e Soave

Proseguono lungo l'autostrada A4 i lavori propedeutici alla costruzione della corsia d’emergenza. Intervento che riguarda il tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Soave (dal km 291+100 al km 292+200) in carreggiata est (direzione Venezia), dove si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di giovedì 3 alle ore 5 di venerdì 4 e dalle ore 21 di quest'ultimo giorno alle ore 5 di sabato 5 febbraio.

Lessinia

In provincia invece è stato istituito divieto di transito permanente dei veicoli con lunghezza complessiva superiore ai 12 metri, lungo la Sp 14b “di Arzerè”, tra le località Bellori di Grezzana e Corbiolo di Bosco Chiesanuova.

La limitazione è necessaria per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della provinciale, alla luce della larghezza contenuta della carreggiata, della presenza di tornanti a raggio ridotto e dell’accentuata pendenza di alcuni tratti.

Il divieto, che sarà oggetto di un’ordinanza nei prossimi giorni, sarà operativo al termine dei lavori (iniziati lunedì 31 gennaio) di posizionamento della segnaletica.

La decisione, che in passato ha già riguardato altre provinciali e a breve verrà ulteriormente estesa, è inserita in un piano programmato per alcuni tratti della viabilità dove sono emersi problemi e pericoli per la circolazione, legati al transito di mezzi di grandi dimensioni rispetto alle caratteristiche stradali.