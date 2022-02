Notti di lavori in A4: chiuso nel weekend il tratto tra Verona Est e Soave in direzione Venezia

Nuovi interventi prenderanno corpo in questi giorni lungo l'A4, con possibili disagi per i viaggiatori in orario notturno.

A causa di alcuni lavori per il rifacimento della pavimentazione in carreggiata Ovest (direzione Milano), tra i caselli di Peschiera e Sirmione (dal km 256+800 al Km 253+800) si viaggerà su due corsie ridotte dalle ore 21 di martedì 8 alle ore 6 di mercoledì 9 febbraio.

Un intervento utile alla realizzazione della corsia d’emergenza, verrà completamente chiusa al traffico la carreggiata Est (direzione Venezia) dell'autostrada Brescia-Padova tra i caselli di Verona Est e Soave-San Bonifacio, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 5 di domenica 13 febbraio.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Verona Est e, una volta convogliati nella SS11 o nella SR38, potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Soave.