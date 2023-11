Notte di lavori in A4 e una sola corsia di marcia a disposizione verso Milano

Nuovi lavori in arrivo in autostrada.

Cantieri urgenti di rifacimento pavimentazione, avranno luogo in A4 dal km 271+100 al km 267+700, in carreggiata ovest (direzione Milano) tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera, dove i viaggiatori potranno dunque usufruire di una sola corsia di marcia dalle ore 21 di martedì 28 alle ore 6 di mercoledì 29 novembre.

La Provincia di Verona ha invece comunicato che verranno istituiti, dal 27 novembre al 15 dicembre, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 29b “di San Pieretto”, nel comune di Affi. Le limitazioni, previste tra le 7 e le 18, esclusi festivi e prefestivi, sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la fibra ottica.

Inoltre, dal 21 novembre al 31 dicembre, nella fascia oraria tra le 8 e le 17, festivi e prefestivi esclusi, verranno istituiti il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo due brevi tratti della Sp 4, a Sant'Ambrogio di Valpolicella. Le limitazioni sono necessarie per consentire la realizzazione di due nuovi golfi di fermata per il trasporto pubblico locale, uno per senso di marcia, in località Monteleone. Gli interventi consentiranno sia di rendere più fluida la circolazione sul tratto, sia di garantire maggiore sicurezza all'utenza. Le opere fanno parte di un piano del Palazzo Scaligero per la realizzazione di nuovi golfi di fermata lungo le strade provinciali.